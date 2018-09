INTERVIU | Din curtea scolii direct in elita tenisului mondial! Obiectivul maret al Mihaelei Buzarnescu

Poate ca nu este cea mai spectaculoasa jucatoare de tenis, dar fara doar si poate are o poveste interesanta.

Mihaela Buzarnescu joaca tenis de la varsta de 4 ani, iar acum, ajunsa la 30 de ani, a intrat in top 20 jucatoare ale lumii. Ea are planuri si mai mari. Vrea sa ajunga in top 10, aproape de Halep.

Mihaela fost antrenata timp de multi ani de tatal ei, care este profesor de sport la liceul "Eliade", unde Mihaela a devenit rapid vedeta printre elevi.

"Ar fi incredibil daca as putea sa ajung in top 10", spune Mihaela.

Jucatoarea care a castigat pana acum 1.5 milioane de euro din tenis a comentat situatia Serenei de la US Open.

"I-am inteles frustrarea. pentru ca eu cred ca isi dorea foarte-foarte tare sa castige acel turneu. Eu traiesc fiecare moment, fiecare clipa si imi doresc sa castig, iar atunci imi doresc sa ma exteriorizez mai mult", mai spune Buzarnescu.

Dupa ce a jucat tenis alaturi de fiica lui, tatal Mihaelei spune ca o sa desfaca sampania atunci cand Mihaela va ajunge in top 10 mondial.