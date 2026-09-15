Marius Șumudică, undă verde la FCSB? Mihai Stoica: ”Scuzele sunt acceptate!”

Baciu va putea rămâne pe banca tehnică doar dacă FCSB se va impune în fața campioanei Universitatea Craiova în etapa a 10-a din campionat. În acest context, Gigi Becali le-a dat un sfat potențialilor înlocuitori pentru Baciu: să se pună bine cu Peluza Nord, deoarece vor avea nevoie de ”aprobare” din partea suporterilor pentru a prelua echipa.

La o zi după anunțul lui Gigi Becali, Marius Șumudică a ținut să își prezinte scuze în fața fanilor de la FCSB pentru jignirile pe care le-a adresat în trecut la adresa acestora. O replică din partea Peluzei Nord a venit imediat și a transmis clar că Marius Șumudică nu este binevenit la FCSB.

Mihai Stoica a comentat momentul la televiziunea Prima Sport. Oficialul de la FCSB susține că, deși scuzele lui Marius Șumudică sunt acceptate, tehnicianul nu va putea antrena niciodată la gruparea roș-albastră, având în vedere faptul că în trecut i-a jignit pe suporteri.

Concret, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că Marius Șumudică nu o va prelua pe FCSB atât timp cât Peluza Nord se va opune.

”Cred că pur şi simplu nu vrea să se mai implice în scandaluri. Ştie că nu are cum să vină antrenor la noi, atâta timp cât ultraşii noştri sunt total împotriva antrenorilor care au recurs la gesturi, în trecutul apropiat sau îndepărtat.

Aici este un capitol închis. Au spus-o foarte clar cei care au publicat astăzi comunicatul Peluzei Nord. Este foarte clar că nu va putea fi niciodată aţâţa timp cât Peluza Nord este la această echipă. Iar noi nu o să ne permitem niciodată să ne despărţim de Peluza Nord.

Scuzele sunt acceptate. Nu cred că vor mai fi episoade are şi el o vârstă. Eu nu îmi permit să dau sfaturi, pentru că am făcut lucruri mai grave în trecut”, a spus Mihai Stoica.

Șumudică: "Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit"

Becali a recunoscut că și-ar dori să îl numească pe Marius Șumudică, însă a transmis că nu va apela la această variantă fără acordul galeriei. Rapidist convins, antrenorul a intrat de mai multe ori în conflicte cu suporterii de la FCSB, înjurând rivala sau făcând semne obscene către ultrași.

Mingea a ajuns astfel în terenul lui Șumudică, iar antrenorul aflat sub contract cu CFR Cluj a făcut un prim pas spre împăcare, prezentându-și scuzele pentru gesturile făcute de-a lungul timpului la adresa fanilor de la FCSB. Discursul său vine la câteva ore după ce a fost înjurat de Peluza Nord la meciul cu Petrolul.

"Se interpretează că merg la FCSB, că vreau să merg la FCSB, că îi fac eu lui Baciu. Săracul, el este antrenor acolo ştie ce are de făcut. Eu trebuie să îmi văd de treabă. Nu mai sunt eu ce eram înainte, mă luam cu toată lumea. Ca să înţeleagă toată lumea, Şumudică, în momentul de faţă, cu nicio obligativitate din partea nimănui şi cu niciun apropo că vreau să ajung la FCSB. Sunt antrenor la CFR Cluj şi vreau să îmi respect contractul aici.

Dar eu pot să îmi reproşez un singur lucru. Am fost foarte ataşat, de un club precum Rapid şi am făcut greşeli. Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit. Şi eu am fost jignit şi i-am jignit. Le cer scuze suporterilor de la UTA, de acum o să îi aplaud. Cum i-am aplaudat şi pe cei de la FCSB şi pe toată lumea. Şumudică nu mai este cel de acum 10 ani când toată lumea îl făcea clovn, circar", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.