Presa internationala, impresionata de ceremonia dedicata Simonei Halep! "A fost intampinata ca un star rock"! Ce scriu cei de la L'Equipe

Francezii, impresionati de ceremonia Simonei Halep.

Simona Halep si-a prezentat astazi trofeul pe Arena Nationala in fata a peste 20.000 de oameni, iar francezii au fost impresionati de ceremonia dedicata lui Halep.

Francezii de la L'Equipe au spus ca Simona a fost intampinata ca un star rock.

"Simona Halep a fost primita cu multa caldura la intoarcere in Romania. Campioana de la Wimbledon a fost sarbatorita de un stadion intreg. A fost primita ca un star rock in Romania. Cand se vorbeste de statutul Simonei Halep in Romania, cuvantul star nu este deloc exagerat. Campioana de la Wimbledon, prima jucatoare din Romania care cucereste turneul, si-a demonstrat inca o data popularitatea, la intoarcere in tara fiind sarbatorita de un stadion intreg", spun cei de la L'Equipe.