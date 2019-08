Nick Kyrgios a RABUFNIT din nou: l-a facut pe arbitru "cel mai slab din istorie", iar apoi a mers la baie ca sa DISTRUGA rachete! VIDEO

Tensiune maxima la meciul dintre Nick Kyrgios si Karen Kachanov, din cadrul turneului ATP de la Cincinnati.

Controversatul jucator australian a avut o izbucnire nervoasa la sfarsitul setului 2, pierdut in tie-break, cand arbitrul de scaun Fergus Murphy i-a acordat o penalizare de un punct, ca urmare a comportamentului sau nesportiv.

„Cel mai slab arbitru din toate timpurile. Cel mai rau din tenis. De fiecare data cand joc, face ceva prostesc. De fiecare data. De fiecare data. De fiecare data. De fiecare data,” a strigat Nick Kyrgios dupa ce s-a asezat pe scaunul de odihna.

Kyrgios s-a dus la vestiare doar ca sa sparga doua rachete

Dupa acest moment controversat, Nick Kyrgios i-a cerut arbitrului Fergus Murphy permisiunea de a merge la vestiare. Oficialul i-a declinat cererea, dar australianul a ignorat vointa oficialului si a ajuns la vestiare avand doua rachete in maini. Imaginile surprinse ne arata cum Nick Kyrgios rupe cele doua rachete, dupa care se intoarce pe teren.



Nick Kyrgios and his bathroom ‘break’ pic.twitter.com/mdvyul5VAh — James Dart (@James_Dart) August 15, 2019



In cele din urma, Nick Kyrgios a pierdut partida, scor 7-6, 6-7, 2-6. La finalul jocului, Nick Kyrgios a refuzat sa-i stranga mana adversarului sau, Karen Kachanov, dupa care a scuipat in directia arbitrului de scaun, Fergus Murphy. Kyrgios a demonstrat din nou, asadar, ca, in ciuda talentului sau urias, temperamentul si rabdarea sunt elementele pe care le are de imbunatatit inainte de a se putea apropia de top-ul 10 ATP.