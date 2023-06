De nerecunoscut! Finalistul Wimbledon, Nick Kyrgios, învins de numărul 64 ATP, în primul meci jucat pe iarbă în 2023

Nick Kyrgios a jucat primul său meci oficial, după opt luni și o săptămână. Tenismenul australian nu mai participase în nicio partidă oficială, în circuitul ATP, din data de 6 octombrie 2022, când evolua în turneul de la Tokyo.

Finalistul Wimbledon 2022 și-a dezamăgit fanii, la revenirea în tenisul mondial. Kyrgios a pierdut în minimum de seturi, scor 7-5, 6-3, în fața jucătorului chinez Yibing Wu, clasat pe locul al 64-lea, în ierarhia mondială.

Partida s-a desfășurat în faza 16-imilor de finală ale întrecerii de calibru ATP 250 de la Stuttgart.

„Fiți răbdători cu mine, vă rog, fanii mei! E un proces care druează, pentru a reveni unde eram. Știu că e greu pentru voi să mă vedeți performând cum am făcut-o azi, dar am nevoie de mai mult timp și sper să pot să îmi reating forma,” a spus Nick Kyrgios, pe Twitter, la capătul meciului.

În luna ianuarie a acestui an, Nick Kyrgios a suferit o intervenție chirurgicală pentru a-și trata o micro-ruptură a meniscului.

Be patient with me my fans please…. It’s a process to get back to where I was. I know it’s hard for you to see me perform like today, but I need more time and hopefully can get back to where I was.