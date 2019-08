Asta-i motivul pentru care are atatia fani! Rafael Nadal n-a stat pe ganduri cand a vazut un copil plangand in public: gestul ibericului a devenit viral. VIDEO

Cel mai recent antrenament al lui Rafael Nadal la US Open a produs un moment simpatic care s-a viralizat pe retelele sociale.

In multimea de copii care asteptau sa primeasca un autograf de la Rafa s-a regasit un baietel asiatic, chiar in primul rand. Inghesuit, copilul a inceput sa planga, lucru sesizat de Rafa Nadal, care l-a luat in brate si l-a scos din multime, asezandu-l langa el.

Rafa l-a mangaiat pe baiat si i-a oferit un autograf.

Tatal copilului a reactionat mai apoi pe Twitter, spunand: "Pe fiul meu l-ai salvat. Deja te idolatrizeaza. Acum esti si eroul lui. Multumesc! Mult succes la US Open!", a spus Yang.

@RafaelNadal that was my son you saved. He already idolizes you. Now you’re his hero too! Thank you! Best of luck at the US Open! https://t.co/29mN14rIH9 — jsouyang (@jsouyang) August 31, 2019

Rafa Nadal, intalnire de gradul III cu Ben Stiller

In cadrul unei alte sesiuni, Rafa Nadal a fost vizitat la antrenament de Ben Stiller. Cei doi au vorbit aproximativ un minut pe un ton relaxat, in nota antrenamentului.

Rafael Nadal with Ben Stiller today pic.twitter.com/gUH37FKtDU — Tanika (@SitTanyusha) August 30, 2019

Rafa Nadal va juca astazi in turul al treilea la US Open impotriva sud-coreeanului Hyeon Chung, care in 2018 a ajuns pana in semifinalele Australian Open.