Rafael Nadal, zguduit de vestea mortii fiicei lui Luis Enrique! Mesajul emotionant publicat de tenismen: ce i-a transmis fostului selectioner

Vestea teribila despre fiica lui Luis Enrique a zguduit intreaga lume a sportului.

Gest emotionant din partea lui Rafael Nadal. In ziua in care ibericul ar fi trebuit sa joace impotriva australianului Thanasi Kokkinakis, spaniolul a postat un mesaj de incurajare pentru Luis Enrique si familia sa, dupa primirea vestii ingrozitoare, care a zguduit intreaga planeta: Xana, fiica in varsta de 9 ani a lui Luis Enrique a decedat, ea suferind de peste 5 luni de cancer osos.

„Am aflat de curand vestea teribila a mortii Xanei. Sunt foarte trist si nu imi pot imagina durerea familiei. O imbratisare mare de la distanta lui Luis Enrique si intregii sale familii. Multa putere si curaj in aceste clipe grele!”, a scris Rafa Nadal pe Twitter.

Rafa Nadal a beneficiat ieri de retragerea tenismenului Thanasi Kokkinakis din turneu, care a acuzat dureri mari la umarul drept. Nadal va juca in turul al treilea cu invingatorul dintre Fernando Verdasco si Hyeon Chung.