"N-am mai putut sa respir!" Dezvaluirile Simonei despre ce a trait in finala de la Roland Garros

Simona Halep.spune ca a invatat din fiecare infrangere suferita in turneele de Grand Slam si povesteste prin ce momente a trecut in timpul partidei cu Sloane Stephens.

Simona a vorbit cu reporterii Tennis Channel la cateva minute dupa sfarsitul meciului cu Stephens.

"Experienta finalelor pierdute m-a ajutat. Au fost momente grele dupa toate cele 3 partide. Azi a fost ceva pozitiv, am simtit ca pot s-o fac daca sunt calma si am rabdare in meci. Asta am facut. In ultimul game nu puteam sa mai respir. Am zis sa stau linistita si sa lovesc mingea. Nu e usor sa castigi un asemenea meci. Oamenii din jurul meu imi arata in fiecare zi cum sa fiu mai buna. Toata munca a fost rasplatita. Imi place orasul pentru ca e foarte romantic, foarte special pentru mine. Roland Garros e turneul meu preferat, iar faptul ca am castigat astazi, la 10 ani dupa ce am reusit victoria la juniori, e cu atat mai special", a spus Simona.