N-a uitat sa fie sexy! Aparitie incendiara a Mariei Sarapova

Au trecut aproape trei luni de la anuntul socant al Mariei Sarapova de a pune capat carierei de tenismene profesioniste la varsta de 33 de ani, impliniti in aprilie.

Chiar daca nu o vom mai putea admira pe terenuri, rusoaica va ramane in continuare o aparitie sexy a sportului mondial.

Afectata de accidentari, dar si de scandalul de dopaj de acum cativa ani, ”Masha” n-a mai reusit sa tina pasul cu jucatoarele momentului in circuitul WTA, astfel ca a zis ”stop” la momentul oportun.

Pandemia cu coronavirus a prins-o pe faimoasa Sarapova la una dintre multele sale proprietati imobiliare, mai exact la luxoasa vila din Los Angeles.

Mereu obsedata de imagine si de felul in care se prezinta in exterior, Maria Sarapova n-a renuntat la sport si la beneficiile oricarui tip de activitate fizica. Pentru a ne aduce aminte ca e una dintre cele mai frumoase sportive din istorie, rusoaica s-a filmat efectuand cateva exercitii de dezmortire intr-o tinuta mulata, care i-a scos in evidenta silueta de fotomodel si picioarele extrem de bine definite.

”Rutina inseamna obiceiuri bune”, a precizat Maria intr-un mesaj mai lung prin care lasa de inteles ca e obisnuita cu acest program intens de fitness la domiciliu.