DEZVALUIRI PICANTE intre Djokovic si Sharapova: cum a ajuns liderul ATP sa joace mahmur pentru Serbia in Cupa Davis 

Novak Djokovic si Maria Sharapova au jucat mahmuri meciuri oficiale de tenis, iar rezultatele lor au fost surprinzatoare.

Novak Djokovic si Maria Sharapova au transmis un dialog LIVE pe Instagram, ocazie cu care si-au amintit de cateva dintre cele mai amuzante momente petrecute impreuna.

Unul dintre ele se intampla pe cand Novak Djokovic era doar un pusti, iar acesta a provocat-o pe Maria Sharapova la un meci amical de dublu mixt disputat. Totul a avut loc la Indian Wells, California, iar partida s-a incheiat cu victoria sarbului, rusoaica pierzand pariul si iesind, ca rezultat, la cina cu Novak Djokovic.

"Imi amintesc ca am jucat acest mic amical. A avut loc cand eram tineri, cu mult timp inainte de a fi castigat vreun titlu de Grand Slam. Nici macar nu stiu daca aveam vreun turneu castigat pana in acel moment," a declarat Maria Sharapova. "Imi amintesc ca ma gandeam: 'ok, fie ce-o fi, cine e copilul asta?' Apoi ai castigat si ai spus ca trebuie sa iesim la cina la un restaurant japonez. 'Serios? Sa mergem la cina? Diseara'?, a rememorat Maria Sharapova seria de intamplari.

"Imi amintesc doar ca la cina ai adus cu tine un aparat de fotografiat de moda veche si i-ai cerut chelnerului sa ne faca o poza. Cred ca asta a fost un moment in care ai fost un fan nebun de-ai mei," a mai spus Sharapova.

Novak Djokovic a jucat mahmur in Cupa Davis pentru Serbia



Djokovic si Sharapova au mai discutat pe marginea consumului de bauturi alcoolice si cum acest obicei impiedica performanta la cel mai inalt nivel in tenis. Intai, Maria Sharapova a recunoscut ca a invins-o pe Carla Suarez Navarro la Roma dupa o noapte in care dormise doar trei ore, iar Djokovic a marturisit ca a jucat mahmur pentru Serbia in Cupa Davis.

"Aveam 2-0, iar jucatorii de top nu erau in echipa Suediei. Eu veneam dupa victoria de la Wimbledon, prima, cea din 2011. Devenisem numarul 1 si toate dorintele mele se implinisera. Urmatoarea zi am plecat de la Londra in Suedia pentru a fi in echipa Serbiei care juca in sferturile Cupei Davis. Am zis ca nu vreau sa iau parte la niciun meci. Dar nu stiu cum am ajuns sa joc la dublu. Nu vedeam mingea prea clar. Si s-o lasam asa," a spus Djokovic, conform GSP. "O, Doamne!" a fost replica Mariei Sharapova, surprinsa de confesiunea sarbului.