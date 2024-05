Andrey Rublev este primul favorit din top 15 ATP eliminat în prima săptămână a turneului de la Roland Garros, ediția 2024.

Campionul turneul ATP Masters 1000 de la Madrid a fost învins surprinzător în turul trei de italianul Matteo Arnaldi (35 ATP), scor 3-0 la seturi, 7-6 (6), 6-2, 6-4.

It was an afternoon to forget for Andrey Rublev at Roland-Garros ????????#RolandGarros pic.twitter.com/U0ou2C16Ca