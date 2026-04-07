Gael Monfils (199 ATP) l-a întrecut pe Rafael Nadal într-un clasament al longevității, în Era Open.

Activ de peste două decenii în tenisul de elită, jucătorul din Hexagon a impresionat în ediția 2026 a turneului ATP Masters 1000 Monte-Carlo, ultima la care va participa, în contextul în care și-a anunțat retragerea, la finele sezonului.

Gael Monfils, victorie la Monte-Carlo, la aproape 22 de ani distanță de la debutul consemnat în acest turneu

La 39 de ani și 7 luni, Gael Monfils a revenit de la 0-1 la seturi împotriva olandezului Tallon Griekspoor (32 ATP), impunându-se cu 6-1, 6-4, după un prim set cedat în tiebreak, 7-6 (9-7).

Fixându-și un joc anunțat palpitant, în turul doi, cu Alexander Bublik, Gael Monfils a extins la 21 de ani și 156 de zile perioada dintre prima și cea mai recentă apariție înregistrată pe zgura din Monte-Carlo.

Debutant pe zgura de la Monaco în 2004, Gael Monfils l-a depășit, la acest capitol, pe Rafael Nadal, care consemnase o distanță temporală dee 21 de ani și 28 de zile, devansată de Gael Monfils. Doar francezul Richard Gasquet a fost mai longeviv, în întreaga istorie a turneelor ATP Masters, ajungândl a 23 de ani distanță între prima și ultima apariție oficială.