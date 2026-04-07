Marcu Czentye
În acest ritm, Gael Monfils va sosi antrenat la meciul de retragere al Simonei Halep, programat în data de 13 iunie 2026, la Cluj-Napoca.

Gael Monfils (199 ATP) l-a întrecut pe Rafael Nadal într-un clasament al longevității, în Era Open.

Activ de peste două decenii în tenisul de elită, jucătorul din Hexagon a impresionat în ediția 2026 a turneului ATP Masters 1000 Monte-Carlo, ultima la care va participa, în contextul în care și-a anunțat retragerea, la finele sezonului.

Gael Monfils, victorie la Monte-Carlo, la aproape 22 de ani distanță de la debutul consemnat în acest turneu

La 39 de ani și 7 luni, Gael Monfils a revenit de la 0-1 la seturi împotriva olandezului Tallon Griekspoor (32 ATP), impunându-se cu 6-1, 6-4, după un prim set cedat în tiebreak, 7-6 (9-7).

Fixându-și un joc anunțat palpitant, în turul doi, cu Alexander Bublik, Gael Monfils a extins la 21 de ani și 156 de zile perioada dintre prima și cea mai recentă apariție înregistrată pe zgura din Monte-Carlo.

Debutant pe zgura de la Monaco în 2004, Gael Monfils l-a depășit, la acest capitol, pe Rafael Nadal, care consemnase o distanță temporală dee 21 de ani și 28 de zile, devansată de Gael Monfils. Doar francezul Richard Gasquet a fost mai longeviv, în întreaga istorie a turneelor ATP Masters, ajungândl a 23 de ani distanță între prima și ultima apariție oficială.

Soții Monfils, invitați la meciul de retragere al Simonei Halep

Surpriză notabilă pentru iubitorii tenisului din România. Unul dintre cei mai faimoși tenismeni ai generației lui Federer, Nadal și Djokovic, Gael Monfils va participa, alături de soția Elina Monfils, la meciul de retragere al Simonei Halep, programat în Arena BT din Cluj-Napoca, în data de 13 iunie 2026.

Fost număr 6 ATP, Monfils are în palmares două calificări în semifinalele turneelor de mare șlem, dar și 13 titluri ATP cucerite în proba individuală.

Are o longevitate care măsoară mai mult de două decenii, în ATP, iar, în 2026, are programată retragerea definitivă din sportul care l-a făcut cunoscut în toată lumea.

Rămâne însă un susținător înfocat al soției Elina Monfils, care își trăiește a doua tinerețe în circuitul WTA. E număr 7 mondial și visează, în continuare, că nu va agăța racheta în cui fără să aibă măcar un titlu de mare șlem în palmares.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor
Real Madrid - Bayern Munchen, prima ”finală” din sferturile Champions League, de la 22:00!
Sporting - Arsenal, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00! „Tunarii”, flămânzi după eșecul din FA Cup
România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026! Meciul este transmis de VOYO și Pro Arena
Vica Blochina și-a refăcut viața! Cum arată acum frumoasa vedetă
Cum arăta lumea în 1961, când Mircea Lucescu se apuca de fotbal
A anunțat cine va antrena FCSB din vară: "Gigi îi dă 25.000 de euro pe lună"

Surpriză de proporții: Spalletti propune ca Italia să preia modelul din România după ratarea Mondialului

Schimbare în lupta la titlu din Italia, după Napoli - Milan! Chivu și Inter rămân cu un avans considerabil

Jackpot pentru Dennis Man: suma câștigată în sezonul de titlu și concluzia trasă de olandezi

Ca și plecat de la City, Pep Guardiola a spus unde ar vrea să antreneze

Oribil! Ce i-ar fi spus jucătorul chinez lui Mitriță înainte să fie tras de păr + suspendarea pregătită pentru român

Cum arăta lumea în 1961, când Mircea Lucescu se apuca de fotbal
„Este U Cluj pregătită să lupte pentru titlu?” Răspunsul lui Cristiano Bergodi
Ministrul Sănătăţii a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu
Fostul star de la FCSB poate ajunge liber de contract la Dinamo
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE ”Prognosticul este rezervat”
Nume mari la Țiriac Open! Lista completă a starurilor de pe tablou + ce premii în bani vor primi câștigătorii
Brazilianul Ronaldo și Gael Monfils, combinația „letală” de la Miami: imaginile de colecție
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Nadal și Alcaraz au răpus un dublu valoros la Paris. Rafa s-a simțit ca acasă și a sporit suspansul în privința probei de simplu de la JO 2024
Îngrijorare în echipa de tenis a Spaniei! Rafael Nadal și-a anulat antrenamentul de joi
Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

