Momentul CHEIE care a salvat-o pe Simona in finala Roland Garros: "M-am gandit ca mi se intampla ca anul trecut! Dar atunci mi-am zis ASTA!"

Simona Halep a reusit sa castige primul trofeu de Grand Slam din cariera dupa victoria cu 3-6, 6-4, 6-1 in fata lui Sloane Stephens. Aflata pentru a 3-a oara in ultimul act al turneului de la Paris, Simona a dezvaluit la conferinta de presa ca s-a temut in timp ce se afla pe teren ca va suferi un nou esec in momentul in care era condusa cu 1-0 la seturi iar Stephens avea 2-0 la game-uri in setul secund.

Halep a afirmat in conferinta de presa ca in urma cu 10 ani, cand castiga titlul la Roland Garros in concursul rezervat junioarelor, si-a propus sa se impuna la Paris si la senioare.

"Cand aveam 14 ani m-am decis sa devin jucatoare profesionista, adica sa ma dedic in totalitate acestui sport. De atunci am visat la acest moment. Am visat mereu sa castig un turneu de Mare slem. Trofeul este greu, dar este foarte frumos. De cate ori vedeam fotografii cu acest trofeu imi imaginam ca e al meu, ca il ating. Este un moment special pentru mine si ma bucur ca acest trofeu este al meu. Cand am castigat turneul de juniori de aici mi-am dorit ca daca voi castiga vreodata un turneu de Mare slem la seniori atunci acesta sa fie Roland Garros.

Este un titlu special si va ramane pentru totdeauna in inima mea. Faptul ca am reusit sa urc pe prima pozitie in clasamentul mondial anul trecut mi-a dat incredere si in acelasi timp am simtit o usurare, pentru ca atinsesem un punct foarte important. in mintea mea mi-am spus atunci ca trebuie sa castig si un Mare slem", a afirmat Halep.

Jucatoarea romana a recunoscut ca in timpul meciului cu americanca Sloane Stephens s-a gandit la un moment dat la finala de la Roland Garos de anul trecut, pierduta in fata Jelenei Ostapenko. "In timpul meciului m-am gandit ca mi se intampla din nou ca anul trecut. Dar mi-am zis: "OK, acum nu trebuie decat sa joci tenis". Apoi am avut o sansa sa revin in meci. Am crezut in acea sansa si incet-incet jocul meu a devenit mult mai relaxat, am reusit sa fac lucrurile mai usor si in final sa ma impun", a spus ea.

"Am jucat de multe ori cu Sloane. Stiam ca este o adversara dificila, asa ca eram pregatita ca meciul sa dureze chiar si trei ore. Ma asteptam la puncte lungi, dar mi-am propus sa nu renunt nicio clipa, nici atunci cand ea se afla la conducerea jocului. Cred ca asta este cel mai important lucru pe care l-am facut azi, am ramas concentrata, am crezut si nu am renuntat", a adaugat Simona Halep.