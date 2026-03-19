”Rușine!” Ultrașii au răbufnit împotriva românului înaintea meciului din Europa League

Istvan Kovacs se va afla la centru în meciul dintre cele două echipe italiene, iar părerile care vin dinspre cele două cluburi sunt împărțite.

Italienii, revoltați de delegarea lui Istvan Kovacs

Dacă cei de la AS Roma sunt mulțumiți de delegarea lui Istvan Kovacs, având în vedere istoricul pe care îl au cu arbitrul român, cei de la Bologna sunt revoltați.

Kovacs va fi ajutat la de tușă de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi chiar fratele centralului, Szabolcs Kovacs. În camera VAR, se vor afla portughezul Tiago Martins și belgianul Bram Van Driessche.

”Acest lucru reprezintă un precedent destul de favorabil pentru „Giallorossi”: Kovacs a mai arbitrat-o pe Roma de trei ori în Europa League, cu un bilanț de două victorii și un egal”, au scris de la allroma.it.

De cealaltă parte, Forza Bologna Sempre, un grup de suporteri ai Bolognei, s-a arătat revoltat de delegarea lui Kovacs.

”Alegere cu adevărat „chibzuită”. Rușine. Să ne pregătim de ce e mai rău.

A fost oficializată brigada de arbitri care va conduce meciul Roma - BFC. Arbitrul partidei va fi românul Istvan Kovacs, care a mai arbitrat Roma în trecut (4 victorii și un egal)”, au scris ultrașii Bolognei.