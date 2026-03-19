”Rușine!” Ultrașii au răbufnit împotriva românului înaintea meciului din Europa League

După ce în tur au încheiat la egalitate, scor 1-1, Roma și Bologna se vor duela în returul optimilor Europa League pe Olympico. 

Istvan Kovacs se va afla la centru în meciul dintre cele două echipe italiene, iar părerile care vin dinspre cele două cluburi sunt împărțite.

Italienii, revoltați de delegarea lui Istvan Kovacs

Dacă cei de la AS Roma sunt mulțumiți de delegarea lui Istvan Kovacs, având în vedere istoricul pe care îl au cu arbitrul român, cei de la Bologna sunt revoltați.

Kovacs va fi ajutat la de tușă de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi chiar fratele centralului, Szabolcs Kovacs. În camera VAR, se vor afla portughezul Tiago Martins și belgianul Bram Van Driessche.

Acest lucru reprezintă un precedent destul de favorabil pentru „Giallorossi”: Kovacs a mai arbitrat-o pe Roma de trei ori în Europa League, cu un bilanț de două victorii și un egal”, au scris de la allroma.it.

De cealaltă parte, Forza Bologna Sempre, un grup de suporteri ai Bolognei, s-a arătat revoltat de delegarea lui Kovacs.

Alegere cu adevărat „chibzuită”. Rușine. Să ne pregătim de ce e mai rău.

A fost oficializată brigada de arbitri care va conduce meciul Roma - BFC. Arbitrul partidei va fi românul Istvan Kovacs, care a mai arbitrat Roma în trecut (4 victorii și un egal)”, au scris ultrașii Bolognei.

Istvan Kovacs, implicat într-o controversă uriașă în Superliga

Recent, în Superliga României, Istvan Kovacs a fost pus la zid după o gafă uriașă comisă în derby-ul Rapid - Dinamo, scor 3-2.

Cel mai bine cotat arbitru român a validat în mod eronat un gol al Rapidului, cel al lui Petrila din minutul 67, după ce, la o fază premergătoare reușitei, a avut loc un fault evident asupra lui Alexandru Musi.

Pentru această greșeală, Kovacs a fost aspru criticat, iar una dintre cele mai vehemente reacții a venit din partea lui Adrian Porumboiu.

Băiețașul ăsta a stabilit campioane, a făcut parte dintr-un corp de balet. Mircea Sandu mi-a spus că îl va scoate din arbitraj. După șase luni l-au trecut pe lista FIFA. Uitați-vă câte meciuri a nenorocit în campionatul României. Tu, ca președinte FRF, să spui că e cel mai bun arbitru din istorie înseamnă că nu cunoști istoria arbitrajului românesc”, a spus fostul arbitru la Digi Sport.

