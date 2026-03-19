Costel Gâlcă a primit o veste dură în săptămâna jocului. Rapid a anunțat miercuri seară că tatăl antrenorului a decedat, iar tehnicianul a lipsit la conferința de presă premergătoare jocului.

Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său

Cu toate acestea, Costel Gâlcă va merge la Cluj-Napoca și va sta pe banca Rapidului la meciul cu CFR de vineri seară, a anunțat secundul Dumitru Uzunea.

"Vă dați seama, este un moment greu în viața fiecăruia să-ți pierzi un părinte. La Costel, în ultimele 6 luni, este a doua pierde mare. Și-a pierdut și fratele. Noi suntem alături de el, iar acest moment face parte din viața fiecărui om. Costel este un om puternic și o să treacă peste acest moment. Da, el va face deplasare cu noi la Cluj", a spus Dumitru Uzunea, la conferința de presă.

Dumitru Uzunea: "Echipa mai agresivă va câștiga"

Secundul lui Costel Gâlcă a prefațat și jocul din Gruia, care va pune față în față cea mai în formă echipă din Superliga și liderul din play-off.

"După cum arată și statistica, va fi un meci foarte echilibrat. Întâlnim CFR, cea mai în formă echipă, cu o singură înfrângere în ultimele 10 etape. Va fi un meci foarte strâns.

Având în vedere statistica din ultimele 10 jocuri, noi sperăm să facem un joc bun. Sperăm să ne adaptăm la starea terenului pentru că, după cum știți, nu este un teren atât de bun. Eu cred că echipa care va avea agresivitatea mai mare va câștiga acest meci", a mai spus Uzunea.