"De unde naiba a venit asta?" | Bianca Andreescu, in mijlocul unei situatii incredibile in meciul castigat impotriva Garbinei Muguruza

Bianca Andreescu a semnat prima victorie memorabila de la intoarcerea in circuit.

Bianca Andreescu a revenit in topul tenisului mondial! Jucatoarea canadiana cu origini romanesti a obtinut primul succes notabil dupa perioada puternic incercata de accidentari; a invins-o pe Garbine Muguruza in optimile turneului WTA 1000 de la Miami, scor 3-6, 6-3, 6-2, dupa doua ore si zece minute de joc.

In sferturi, Bianca ar urma sa o infrunte pe Sara Sorribes Tormo, iar in caz de calificare in semifinale ar urma sa se dueleze cu fosta si actuala campioana a Openului Australian, Naomi Osaka.

Victoria obtinuta de Bianca Andreescu in defavoarea Garbinei Muguruza nu a fost impresionanta doar din punctul de vedere al scorului, canadianca revenind de la 0-1 la seturi, dar si prin spiritul de lupta afisat de Andreescu, aducand aminte de performanta reusita la US Open in 2019.

In plus, Andreescu a reusit la scorul de 2-0, 15-0 in decisiv o lovitura din defensiva rar observata pana si la cel mai inalt nivel al circuitului WTA, jurnalistul portughez, Jose Morgado catalogand aceasta lovitura ca fiind "absurda" si replicand instant: "Oh, Dumnezeule! De unde naiba a venit lovitura asta?" s-a minunat Morgado dupa lovitura improbabila semnata de Bianca Andreescu.