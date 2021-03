Un antrenament prea sexy! :) Camila Giorgi a dat din nou lovitura pe Instagram, printr-un video publicat de la sala | Reprosul incredibil pe care i l-a adresat un fan 

Camila Giorgi a publicat un videoclip sexy prin care i-a surprins pe fanii care o urmaresc pe Instagram.

Cea mai buna jucatoare de tenis italiana a momentului, Camila Giorgi continua sa surprinda placut in afara terenului de joc. Urmarita de 356,000 de persoane pe Instagram, ocupanta locului 86 al clasamentului WTA a publicat un nou material prin care si-a evidentiat frumusetea corporala.

"Sala de forta este locul meu preferat," a scris Camila Giorgi in descrierea videoclipului in care se prezinta efectuand cateva exercitii cu rol de tonifiere a abdomenului.

"Esti intr-o forma grozava, antrenamentul acesta este minunat, dar acum ia-ti un antrenor de tenis adevarat," i-a reprosat un utilizator al platformei Instagram in sectiunea de comentarii.

In prezent, Camila Giorgi este antrenata de tatal sau, Sergio. De-a lungul carierei, italianca a acumulat $4,202,835 din cecurile primite la turneele de tenis. Giorgi are doua titluri WTA in palmares, obtinute in 2015 la 's-Hertogenbosch si la Linz, in 2018.