"Messi? Da, mare jucător, dar el mai cunoscut de 100 de ori!" Versiunea lui Ion Țiriac despre un top "sensibil"

Ion Țiriac surprinde când dezbate subiectul Lionel Messi.

Ion Țiriac (81 de ani) îl apreciază pe Lionel Messi, recent transferat la PSG, dar consideră că nu e cel mai popular sportiv al lumii.

Argentinianul în vârstă de 34 de ani are fani pe toate meridianele, tricourile confecționate de parizieni (800.000) s-au vândut deja, iar companiile pentru care Messi e endorser înregistrează, an de an, un profit uriaș.

Subiectiv sau nu, Țiriac, fost președinte al FRT și actual patron al turneului de la Madrid, susține că un alt sportiv celebru a strâns un capital mai mare de popularitate.

Ion Țiriac susține că Nadal e cel mai popular sportiv al lumii

Pentru omul de afaceri născut în Brașov, spaniolul Rafael Nadal e cel mai cunoscut sportiv al lumii.

„Tenisul face un jucător să fie mult mai popular decât oricine altcineva din alt sport din această lume. Messi? Da, mare jucător, foarte popular, dar figura lui Nadal e de 100 de ori mai cunoscută decât cea lui Messi.

De ce? Camera aia stă cinci ore pe zi pe el, în fiecare zi din an. Ca figură, e mult mai cunoscut decât președintele Statelor Unite. Un jucător de tenis, mă refer la superstaruri, câștigă pe teren maximum 20%. Restul câștigă în afara terenului”, a declarat Ion Țiriac, pentru Gsp.ro.

Nadal, despre plecarea lui Messi din La Liga

De 20 de ori campion în turneele de Mare Șlem, Rafael Nadal e un vechi fan al formației Real Madrid.

"Regele zgurii" a spus recent că regretă plecarea sud-americanului din La Liga.

"Ca un fan al fotbalului, să pierzi un fenomen ca Leo și să nu poți să-l mai vezi în fiecare săptămână în La Liga este o veste foarte proastă pentru toți spaniolii.

Lumea fotbalului, la fel ca orice alt sector, suferă din cauza pandemiei, care afectează în principal cluburile care nu depind de un stat și nu au un capital în spatele lor", a declarat Rafael Nadal