GALERIE FOTO Mentalitate de campioană: lecție de modestie oferită de Sorana Cîrstea, la Hong Kong. Ce a făcut românca înainte de sfertul de finală

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, mostră de modestie, înaintea sfertului de finală pe care îl va disputa la Hong Kong.

Tenis WTAWTA Hong KongSorana Cirstea
Calificată pentru a doua oară la rând în sferturile unui turneu WTA, Sorana Cîrstea (35 de ani, 45 WTA) a oferit o nouă dovadă a mentalității sale de campioană.

Jucătoarea din România care și-a apropiat, în 2025, două titluri de câștigătoare în WTA - la Madrid, în proba de dublu, respectiv la Cleveland, în proba individuală - nu s-a ferit să sară în ajutor pentru a îndepărta apa de pe terenurile de antrenament de la Hong Kong.

Sorana Cîrstea nu a irosit timp și a curățat terenul de antrenament, la Hong Kong

Alături de Maria Sakkari, Sorana Cîrstea s-a antrenat înaintea sfertului de finală programat cu Leylah Fernandez, vineri, 31 octombrie, după ora 14:30.

„Face parte din fișa postului,” a scris Sorana Cîrstea, în descrierea imaginilor care au surprins-o curățând terenul de apă, prin intermediul unui mop.

Leylah Fernandez, favorită la victorie, după titlul cucerit la Osaka

La nici două săptămâni de la prima întâlnire directă cu Leylah Fernandez, Sorana Cîrstea va avea șansa revanșei, după eșecul suferit în semifinalele întrecerii de la Osaka.

Fosta finalistă a Openului American a ieșit campioana turneului din Japonia, după o finală în care a câștigat un set cu 6-0, împotriva cehoaicei Tereza Valentova.

Sorana Cîrstea

