Calificată pentru a doua oară la rând în sferturile unui turneu WTA, Sorana Cîrstea (35 de ani, 45 WTA) a oferit o nouă dovadă a mentalității sale de campioană.

Jucătoarea din România care și-a apropiat, în 2025, două titluri de câștigătoare în WTA - la Madrid, în proba de dublu, respectiv la Cleveland, în proba individuală - nu s-a ferit să sară în ajutor pentru a îndepărta apa de pe terenurile de antrenament de la Hong Kong.

Sorana Cîrstea nu a irosit timp și a curățat terenul de antrenament, la Hong Kong

Alături de Maria Sakkari, Sorana Cîrstea s-a antrenat înaintea sfertului de finală programat cu Leylah Fernandez, vineri, 31 octombrie, după ora 14:30.

„Face parte din fișa postului,” a scris Sorana Cîrstea, în descrierea imaginilor care au surprins-o curățând terenul de apă, prin intermediul unui mop.

