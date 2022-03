Mărturiile șocante ale unei jucătoare de tenis la adresa antrenorului: „Mi-a atins tot corpul! M-a agresat sexual!” 

Kylie McKenzie (23 ani) s-a afișat în fața jurnaliștilor, împreună cu avocatul ei, și a anunțat, cu lacrimi în ochi, că a fost abuzată sexual de către propriul antrenor. Tenismena din SUA a mărturisit că îl va da în judecată atât pe Anibal Aranda, cel care ar fi profitat de ea, cât și Federația Americană de Tenis (USTA), pentru că știa că antrenorul are antecendente privind această speță.

McKenzie a scos la iveală un eveniment petrecut în 2015, când o femeie ar fi reclamat că ar fi fost hărțuită de către Anibal Aranda într-un club de noapte din SUA.

Kylie McKenzie: „M-a agresat sexual sub pretextul că mă învață tehnici noi”

„Am crescut în sistemul USTA și am avut încredere totală în oamenii din conducere. Am sperat că vor lua în serios acest incident, dar m-am înșelat. Mi-a atins tot corpul, inclusiv părțile intime, m-a agresat sexual, sub pretextul că mă învață tehnici noi de antrenament”, a declarat Kylie McKenzie.

În urma acestor acuzații, Federația Americană de Tenis l-a suspendat provizoriu pe Anibal Aranda timp de doi ani. Cu toate că SafeSport, o organizație de investigații sportive, susține că există dovezi solide cum că Kylie McKenzie ar fi fost abuzată sexual de către antrenorul său.