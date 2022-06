Declarație bizară a unchiului Toni Nadal, înaintea finalei Roland Garros 2022: „Dacă e ca Rafa să piardă, mai bine cu Ruud”

Antrenor al canadianului Felix Auger-Aliassime, tenismen învins în cinci seturi de Rafael Nadal, în faza optimilor Roland Garros 2022, Toni Nadal prevede o partidă complicată pentru ambii finaliști ai turneului masculin, Rafael Nadal și Casper Ruud.

„Știu că va fi un meci dificil pentru amândoi, dar dacă Rafael va pierde, mai bine să o facă în fața lui Casper,” a spus unchiul lui Rafael, Toni Nadal, înaintea finalei turneului de la Roland Garros, notează Express.

Director la Academia de Tenis Rafa Nadal din Mallorca, Toni Nadal îl cunoaște pe Casper Ruud încă din 2018, când tenismenul norvegian s-a înscris pentru a-și perfecționa jocul.

Rezultatele au curs pentru Casper Ruud, din acel moment, norvegianul reușind câștigarea a 8 titluri ATP, dintre care 7, pe zgură.

„Casper e un profesionist. Cred că e foarte potrivit pentru tenis. E foarte relaxat, umil și, întotdeauna, bine dispus, pregătit să învețe ceva nou.

Cred că l-am putut ajuta puțin în academie. Sunt fericit pentru el, dar mai ales pentru părinții lui. Îi cunosc foarte bine. Nu e surpriză că Ruud s-a calificat în finală,” a punctat Rafael Nadal, oponentul cu 13 ani mai în vârstă, de care Casper Ruud va trebui să treacă în finală pentru a câștiga primul Grand Slam al carierei.

4 years ago Casper Ruud joined the Rafa Nadal Academy at age 19. Safe to say he's come a long way! pic.twitter.com/keQYwNQLVo