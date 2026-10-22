Cum se simte cu adevărat Gael Monfils după despărțirea de Elina Svitolina. Culisele rupturii

Elina Svitolina a confirmat despărțirea de Gael Monfils, după o relație începută în 2018 și o căsnicie de cinci ani. Ei au, de asemenea, împreună o fetiță. În timp ce sportiva ucraineană vorbește despre schimbările profunde prin care a trecut în ultimii ani, presa franceză relatează că vestea separării l-ar fi afectat puternic pe Monfils, determinându-l să renunțe mai devreme decât plănuise la cariera profesionistă.

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Anunțul despărțirii a surprins fanii tenisului, mai ales că cei doi au fost considerați unul dintre cuplurile emblematice ale circuitului internațional. S-au cunoscut la Paris în 2018, s-au căsătorit în 2021 și au devenit părinții unei fetițe, Skai, în octombrie 2022. De-a lungul relației, au împărtășit momente importante din carierele lor și s-au susținut reciproc în perioadele dificile.

Potrivit publicației TennisUpToDate, vestea separării a venit într-un moment neașteptat, în contextul retragerii premature a francezului din tenisul profesionist. Monfils își planificase inițial încheierea carierei pentru finalul sezonului 2026, cu ultimele apariții în fața publicului francez la turneele de la Lyon și Paris. Planurile s-au schimbat însă înainte ca acesta să își poată lua rămas-bun de la fani în cadrul competițiilor respective.

Războiul din Ucraina, unul dintre factorii care au schimbat perspectiva Elinei Svitolina

Luni, 19 octombrie, jucătoarea ucraineană a anunțat pe Instagram că mariajul său cu Gael Monfils se încheie. În primul mesaj, Svitolina a vorbit deschis despre impactul emoțional pe care războiul din Ucraina l-a avut asupra vieții sale, explicând că, în spatele performanțelor sportive, s-au acumulat experiențe și trăiri despre care a vorbit foarte rar în public.

Potrivit agenției Reuters, sportiva a descris nopți nedormite, îndoieli și sentimentul că își pierde treptat identitatea. Ea a explicat că soțul său a fost alături de ea în această perioadă, însă unele lupte interioare nu pot fi rezolvate doar prin sprijinul și iubirea unei alte persoane.

Pentru Svitolina, războiul nu a însemnat doar îngrijorarea constantă pentru țara natală, ci și o schimbare a modului în care privește viața, cariera și viitorul. În anii recenți, sportiva a vorbit despre dificultățile emoționale care au însoțit revenirea sa în circuit și despre nevoia de a-și găsi echilibrul în afara terenului.

Totuși, după apariția primului mesaj, au existat numeroase întrebări cu privire la motivele reale ale separării. Pentru a clarifica situația, Svitolina a publicat marți, 20 octombrie, o nouă declarație, în care a explicat că războiul a reprezentat doar unul dintre factorii care au contribuit la decizia sa.

„Mi-am dat seama că nu voiam să continui să trăiesc o viață în care nu eram cu adevărat fericită”

În cea de-a doua postare, sportiva a încercat să explice mai clar ce a determinat-o să pună capăt căsniciei, fără să dezvăluie însă toate detaliile vieții sale personale.

„Când trăiești realitatea unui război de peste patru ani și jumătate, treci prin atât de multe situații diferite, emoții și momente dificile, încât începi în mod firesc să privești viața altfel. Perspectiva se schimbă, valorile și prioritățile se modifică și începi să înțelegi ce îți dorești cu adevărat de la viață”, a scris Svitolina, potrivit publicației Athlon Sports. Jucătoarea a continuat cu o explicație mai directă a deciziei sale, recunoscând că a ajuns într-un punct în care nu își mai dorea să continue în aceeași situație.

„La un moment dat, pur și simplu, mi-am dat seama că nu voiam să continui să trăiesc o viață în care nu eram cu adevărat fericită. Și, credeți-mă, să ajung la această decizie nu a fost deloc ușor”, a adăugat sportiva, în mesajul publicat pe Instagram, citat de Athlon Sports. Prin această declarație, Svitolina a transmis că separarea nu poate fi explicată printr-un singur eveniment. Deși războiul i-a influențat profund perspectiva asupra vieții, sportiva a subliniat că există și alte motive personale, pe care nu dorește să le expună public.

„Îmi iubesc și îmi respect foarte mult soțul. Îl voi iubi întotdeauna și voi aprecia omul care este”, a mai transmis ea, potrivit TennisUpToDate. Mesajul său nu a fost unul de reproș la adresa lui Monfils, ci o încercare de a explica faptul că o relație se poate încheia chiar și atunci când există în continuare iubire și respect. Sportiva a insistat că sinceritatea față de ea însăși și față de partener a fost esențială în luarea acestei decizii.

Gael Monfils, profund afectat de vestea despărțirii

În timp ce Svitolina a ales să vorbească public despre motivele personale care au determinat-o să încheie căsnicia, publicația franceză L’Equipe a relatat despre reacția lui Gaël Monfils la aflarea veștii.

Potrivit jurnalistului Franck Ramella, citat de Tennis365, vestea separării l-ar fi lovit puternic pe fostul număr șase mondial. Publicația franceză a descris momentul folosind expresia „hit him like a ton of bricks”, care poate fi tradusă prin „l-a lovit ca un trăsnet”. În aceeași relatare, jurnalistul a scris că tenisul, sport pe care Monfils îl aborda adesea cu o energie jucăușă și o intensitate aparte, și-ar fi pierdut brusc sensul pentru el. Conform relatării, impactul emoțional al separării ar fi contribuit la decizia francezului de a-și încheia cariera mai devreme decât planificase. În loc să dispute ultimele turnee pe care le avea în vedere, inclusiv competițiile de la Lyon și Paris, Monfils și-a încheiat participarea în tenisul profesionist înainte de finalul sezonului.

L’Equipe a descris și dificultatea cu care sportivul ar putea gestiona situațiile stresante, făcând referire la natura sa emotivă. Acest context oferă o posibilă explicație pentru amploarea reacției sale, însă nu demonstrează că despărțirea a fost singurul factor care a determinat retragerea.

Astfel, în timp ce Svitolina încearcă să își explice decizia și să își regăsească echilibrul personal, Monfils se confruntă cu încheierea unei etape importante din viața sa, atât pe plan personal, cât și profesional.

Monfils vorbește, de asemenea, despre bucuria de a fi părinte și declară că nu mai trăiește sută la sută pentru tenis, ci vrea să își prioritizeze familia.

O despărțire fără acuzații publice

După apariția speculațiilor și a comentariilor îndreptate împotriva lui Monfils, Svitolina a revenit cu un apel la înțelegere. Sportiva a explicat că nu toate motivele unei decizii atât de dificile pot fi prezentate într-o singură postare și că unele aspecte sunt prea personale pentru a fi împărtășite cu publicul.

Ea a subliniat că nu își dorește ca fostul partener să fie învinovățit pentru separare și a explicat că au decis să publice împreună o declarație pentru a evita acuzațiile nedrepte.

„Vă rog să fiți buni și înțelegători. Este un moment incredibil de dificil pentru amândoi”, a transmis Svitolina, potrivit TennisUpToDate.

Cei doi au împreună o fiică, Skai, iar sportiva a subliniat că bunăstarea copilului rămâne o prioritate. Încheierea căsniciei nu schimbă responsabilitatea pe care o au în calitate de părinți, chiar dacă relația lor de cuplu ajunge la final.