Deși a condus fără emoții partida cu Simona Halep, de la un capăt la altul, italianca a recunoscut că a avut emoții, atunci când a aflat că o va înfrunta pe româncă, în turul întâi al întrecerii WTA 250 de la Cluj.

„Mă simt norocoasă că am avut ocazia de a juca în ultimul meci al Simonei Halep în circuit.”

„Când am văzut tragerea la sorți și am văzut că joc cu Simona, m-am gândit: 'Oh, nu.' Pentru că știm cu toate că e o mare campioană, chiar dacă nu a jucat mult în ultimii doi ani.



Nu mă așteptam să se retragă din tenis. Va fi o amintire cu care voi rămâne toată viața, să joc cu Simona, în meciul său de retragere, în România, în fața unui public numeros. A fost un moment încântător pentru mine, mă simt norocoasă pentru că am avut această ocazie,” a declarat Lucia Bronzetti, într-o conferință de presă susținută la Cluj-Napoca.

Lucia Bronzetti a câștigat un premiu de $21,484, în urma finalei jucate la Transylvania Open 2025.