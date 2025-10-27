GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, frumoasă, bogată și pe val: suma câștigată în 2025, imensă!

În ierarhia WTA actualizată, astăzi, sportiva de 27 de ani și-a consolidat poziția de prima „rachetă“ a României, atingând cea mai bună clasare din cariera ei de până acum.

Tenisul feminin românesc a pierdut contactul cu fazele superioare ale turneelor de Grand Slam, odată cu retragerea Simonei Halep (34 de ani) din activitate. 

Și, totuși, avem ce aprecia la fetele noastre rămase în circuit. Pentru că, spre deosebire de băieți, inexistenți în elită, avem trei jucătoare în Top 100 mondial. Vorbim despre Jaqueline Cristian (39 WTA), Sorana Cîrstea (45 WTA) și Gabriela Ruse (100 WTA). 

În ceea ce o privește pe Jaqueline, în urma unei urcări de trei locuri, ea tocmai a atins cea mai bună clasare din cariera ei de până acum. Această ascensiune e rezultatul unui sezon în care românca a înregistrat 32 de victorii și 25 de înfrângeri până acum. Jaqueline și-a trecut în palmares și un trofeu mic, cucerit la Challenger-ul de la Puerto Vallarta (Mexic).

Rezultatele bune ale lui Jaqueline sunt cu atât mai importante cu cât ea a reușit să revină la acest nivel, după o accidentare înfiorătoare pe care a suferit-o, la Doha, în 2022. După acest moment teribil, sportiva din România a avut de parcurs un drum infernal al refacerii. Chiar ea a povestit că, în timpul unor ședințe de recuperare, plângea din cauza durerii!

Suferința lui Jaqueline n-a fost însă degeaba. Pentru că, astăzi, ea e prima „rachetă“ a României, în clasamentul mondial. Și, pe lângă cea mai bună clasare pe care tocmai a atins-o, a reușit și o performanță financiară importantă în tenis.

Concret, pentru rezultatele din acest sezon, românca a strâns suma de 1,135,782 de dolari. În clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin, realizat exclusiv pe baza premiilor câștigate în turnee, în dreptul lui Jaqueline e trecută suma de 2,919,659 de dolari.

Iată româncele care au câștigat cei mai mulți bani din tenis până acum:

*Simona Halep - 40,236,618 de dolari

*Sorana Cîrstea - 10,818,113

*Irina Begu - 8,871,136

*Monica Niculescu - 7,133,183

*Ana Bogdan - 3,585,099

