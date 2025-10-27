Tenisul feminin românesc a pierdut contactul cu fazele superioare ale turneelor de Grand Slam, odată cu retragerea Simonei Halep (34 de ani) din activitate.

Și, totuși, avem ce aprecia la fetele noastre rămase în circuit. Pentru că, spre deosebire de băieți, inexistenți în elită, avem trei jucătoare în Top 100 mondial. Vorbim despre Jaqueline Cristian (39 WTA), Sorana Cîrstea (45 WTA) și Gabriela Ruse (100 WTA).

În ceea ce o privește pe Jaqueline, în urma unei urcări de trei locuri, ea tocmai a atins cea mai bună clasare din cariera ei de până acum. Această ascensiune e rezultatul unui sezon în care românca a înregistrat 32 de victorii și 25 de înfrângeri până acum. Jaqueline și-a trecut în palmares și un trofeu mic, cucerit la Challenger-ul de la Puerto Vallarta (Mexic).

