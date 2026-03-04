Un apropiat al lui Dinamo Kiev după perioada în care a fost antrenor la formația din capitala Ucrainei, Mircea Lucescu le-ar fi recomandat celor din conducere transferul lui Vladislav Blănuță, vara trecută.

Mircea Lucescu, acuzat în Ucraina după transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

Într-o perioadă în care Blănuță nici măcar nu mai prinde lotul de la Dinamo Kiev, jurnalistul ucrainean Viktor Vatsko susține că Mircea Lucescu le-ar fi spus inițial celor din conducere că atacantul ar putea fi transferat chiar gratis de la FC U Craiova, având în vedere problemele financiare ale clubului condus de Adrian Mititelu.

Totuși, Blănuță a fost vândut cu două milioane de euro, iar randamentul său a fost mai mult decât modest în Ucraina: doar un gol în 10 meciuri și scos din calculele staff-ului tehnic pentru a doua parte a sezonului.

"În perioada de transferuri de vară, clubul a petrecut mult timp căutând diferiți atacanți. Alb-albaștrii au avut o discuție cu Lucescu pentru a discuta ce atacant central să ia.

Căutau pe cineva înalt și puternic, care să aibă un joc bun de cap. Shovkovskyi avea nevoie de un jucător cu acest profil.

Și Lucescu l-a propus pe Blănuță. A spus chiar că FC U Craiova este falimentară și că jucătorul poate fi luat gratis. Totuși, nu a fost așa.

S-a dovedit a fi cel mai scump transfer de vară al lui Dinamo. În zece meciuri, a marcat un gol. Într-un meci în care, în principiu, toată lumea a marcat. În ultimele patru meciuri ale lui Dinamo din campionat, nici măcar nu a fost în lot", a spus jurnalistul Viktor Vatsko, citat de sport.ua.