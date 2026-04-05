Argentinianul Mariano Navone a câştigat primul său titlu ATP, duminică, la turneul Ţiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro şi găzduit de Centrul Naţional de Tenis ''Simona Halep'' din Bucureşti. Navone l-a învins în finală pe spaniolul Daniel Merida, scor 6-2, 4-6, 7-5.

Navone (25 ani, 60 ATP), care a jucat a doua sa finală la Bucureşti, după cea din 2024, a obţinut victoria după 2 ore şi 17 minute. Navone mai avea o finală ATP, în 2014, la Rio de Janeiro.

Campionul de la Țiriac Open a fost recompensat cu 93,175 de euro şi 250 de puncte ATP. Potrivit Agerpres, finalistul Merida, venit din calificări, s-a ales cu un cec de 54,360 de euro şi 178 puncte ATP.