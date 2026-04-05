GALERIE FOTO Jackpot la București! Mariano Navone a câștigat Țiriac Open și s-a umplut de bani

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turneul ATP 250 și-a desemnat câștigătorul, duminică, după o finală palpitantă.

TAGS:
Mariano NavoneDaniel MeridaTenisTiriac Open

Argentinianul Mariano Navone a câştigat primul său titlu ATP, duminică, la turneul Ţiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro şi găzduit de Centrul Naţional de Tenis ''Simona Halep'' din Bucureşti. Navone l-a învins în finală pe spaniolul Daniel Merida, scor 6-2, 4-6, 7-5.

Navone (25 ani, 60 ATP), care a jucat a doua sa finală la Bucureşti, după cea din 2024, a obţinut victoria după 2 ore şi 17 minute. Navone mai avea o finală ATP, în 2014, la Rio de Janeiro.

Campionul de la Țiriac Open a fost recompensat cu 93,175 de euro şi 250 de puncte ATP. Potrivit Agerpres, finalistul Merida, venit din calificări, s-a ales cu un cec de 54,360 de euro şi 178 puncte ATP.

Mariano Navone, campion la Țiriac Open 2026

  • Navone sportpictures1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Francezii Sadio Doumbia şi Fabien Reboul, principalii favoriţi, au câştigat titlul la dublu, după ce i-au învins p cehii Adam Pavlasek/Patrik Rikl cu 6-1, 6-4, după 63 de minute.

Francezii s-au ales cu un cec de 32,410 de euro şi 250 de puncte ATP, iar cehii au primit 17,410 euro şi 150 de puncte ATP.

Doumbia şi Reboul au obţinut al 6-lea titlu ATP, ei având şi alte cinci finale jucate.

Publicitate
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!