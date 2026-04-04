Șoc în America! Fiul unui fost mare fotbalist a dat peste cap calculele în tenis

Șoc în America! Fiul unui fost mare fotbalist a dat peste cap calculele în tenis Tenis
Thiago Tirante, locul 83 ATP, a produs una dintre surprizele turneului ATP pe zgură de la Houston, Texas, după ce l-a eliminat pe principalul favorit, americanul Ben Shelton, scor 7-6(5), 3-6, 6-4. 

Argentinianul a controlat momentele-cheie ale meciului, a salvat o minge de break la începutul setului decisiv și a reușit să rupă serviciul lui Shelton la 5-4, încheind apoi partida fără emoții la serviciu.

„Știam că Ben este un adversar foarte dificil, așa că a trebuit să risc mai mult în anumite momente ale meciului. Trebuia să rămân mereu puternic mental și să încerc să-i fac break, servește incredibil,” a declarat Tirante după meci. 

Aceasta este a doua victorie din carieră a argentinianului împotriva unui jucător din top 10 și a doua sa calificare în semifinale ATP.

Tirante se va întâlni în semifinale cu fiul unui campion mondial cu Argentina

Tirante va întâlni în semifinale compatriotul său Roman Burruchaga, locul 77 ATP și fiul fostului mare fotbalist Jorge Burruchaga, campion mondial cu Argentina în 1986. 

Burruchaga este pe cai mari și a eliminat deja doi membri ai top 40 mondial, Brandon Nakashima și Learner Tien. Este pentru prima dată în penultimul act al unui turneu ATP.

În cealaltă semifinală, americanii Frances Tiafoe și Tommy Paul se vor duela. Tiafoe, al doilea favorit, a trecut de Alexei Popyrin, scor 3-6, 6-4, 7-6(6), în timp ce Paul, cap de serie numărul patru, l-a învins pe argentinianul Tomas Etcheverry, scor 6-4, 6-2.

SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Ilie Dumitrescu aplaudă mutările unui club din play-off: ”Și-au făcut echipă”
OUT! Liverpool pierde un titular înainte de „dubla” cu PSG din Champions League
Total neașteptat! Următorul pas din carieră al lui Manuel Neuer
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

