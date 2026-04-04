Șoc în America! Fiul unui fost mare fotbalist a dat peste cap calculele în tenis

Argentinianul a controlat momentele-cheie ale meciului, a salvat o minge de break la începutul setului decisiv și a reușit să rupă serviciul lui Shelton la 5-4, încheind apoi partida fără emoții la serviciu.

„Știam că Ben este un adversar foarte dificil, așa că a trebuit să risc mai mult în anumite momente ale meciului. Trebuia să rămân mereu puternic mental și să încerc să-i fac break, servește incredibil,” a declarat Tirante după meci.

Aceasta este a doua victorie din carieră a argentinianului împotriva unui jucător din top 10 și a doua sa calificare în semifinale ATP.

Tirante se va întâlni în semifinale cu fiul unui campion mondial cu Argentina

Tirante va întâlni în semifinale compatriotul său Roman Burruchaga, locul 77 ATP și fiul fostului mare fotbalist Jorge Burruchaga, campion mondial cu Argentina în 1986.