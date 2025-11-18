GALERIE FOTO La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, în raport cu tenisul

La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, &icirc;n raport cu tenisul Tenis
Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa au trecut printr-o fază finală de sezon cu multe similiarități.

Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa nu au mai format un cuplu, după încheierea turneului de la Wimbledon.

Întrecerea de mare șlem din Marea Britanie a fost un eșec pentru cei doi tenismeni, ambii sfârșind eliminați din turneu în runda inaugurală.

Tsitsipas și Badosa, accidentări serioase la spate, care i-au ținut departe de terenul de tenis în ultima parte a sezonului

Accidentările și rezultatele nefaste din circuitele ATP și WTA ar fi grăbit ruptura emoțională dintre cei doi sportivi, conform presei iberice, dar numai anul 2026 poate să întoarcă lucrurile în favoarea lui Tsitsipas și Badosa, pe terenul de tenis.

După Wimbledon, Badosa a mai jucat doar trei meciuri, iar, în septembrie, a decis că prioritizează refacerea și pregătirea sezonului 2026, în detrimentul stagiunii de hard din Asia.

Excluzând Cupa Hopman și Six Kings Slam, Tsitsipas a jucat doar opt partide, după turneul de la Wimbledon.

Fizioterapeutul angajat de Tsitsipas a declarat pentru Tennis24 că jucătorul grec suferă de o „accidentare complicată, care îl face să înceapă meciul în dezavantaj,” din cauza durerilor resimțite chiar la serviciu.

În cazul Badosei, spanioloaica se confruntă cu dureri cronice la nivelul spatelui din primăvara anului 2023, când a suferit o fractură de stres în segmentul spinal L4-L5.

Paula Badosa

Gânduri diferite, la final de sezon în tenis

Pe rețelele sociale, Badosa a transmis că îmbină utilul cu plăcutul, în ultimele săptămâni ale anului.

A petrecut un concediu în Bali, alături de mama și sora sa, s-a distrat alături de prietena Sabalenka, iar, recent, a asigurat lumea că rămâne „sexy și singură”, la împlinirea vârstei de 28 de ani.

De partea opusă, Tsitsipas - dincolo de mesajele criptice ori filosofice pe care le încearcă în social media - și-a amintit de cel mai măreț moment trăit în tenis.

„Cu șase ani în urmă, am trăit cea mai mare bucurie ca tenismen, câștigând Turneul Campionilor la prima participare. A fost o experiență frumoasă, mai ales pentru că am împărțit-o cu Dominic Thiem, cel mai bun prieten al meu din circuit. Poate că strălucirea mea s-a dus, dar voi da totul pentru a o recăpăta,” a scris Tstisipas.

În prezent, Paula Badosa (28 de ani) ocupă locul 25 în clasamentul WTA, pe când Stefanos Tsitsipas (27 de ani) este număr 34 ATP.

Stefanos Tsitsipas

