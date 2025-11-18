Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa nu au mai format un cuplu, după încheierea turneului de la Wimbledon.

Întrecerea de mare șlem din Marea Britanie a fost un eșec pentru cei doi tenismeni, ambii sfârșind eliminați din turneu în runda inaugurală.

Tsitsipas și Badosa, accidentări serioase la spate, care i-au ținut departe de terenul de tenis în ultima parte a sezonului

Accidentările și rezultatele nefaste din circuitele ATP și WTA ar fi grăbit ruptura emoțională dintre cei doi sportivi, conform presei iberice, dar numai anul 2026 poate să întoarcă lucrurile în favoarea lui Tsitsipas și Badosa, pe terenul de tenis.

După Wimbledon, Badosa a mai jucat doar trei meciuri, iar, în septembrie, a decis că prioritizează refacerea și pregătirea sezonului 2026, în detrimentul stagiunii de hard din Asia.

Excluzând Cupa Hopman și Six Kings Slam, Tsitsipas a jucat doar opt partide, după turneul de la Wimbledon.

Fizioterapeutul angajat de Tsitsipas a declarat pentru Tennis24 că jucătorul grec suferă de o „accidentare complicată, care îl face să înceapă meciul în dezavantaj,” din cauza durerilor resimțite chiar la serviciu.

În cazul Badosei, spanioloaica se confruntă cu dureri cronice la nivelul spatelui din primăvara anului 2023, când a suferit o fractură de stres în segmentul spinal L4-L5.

