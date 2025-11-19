GALERIE FOTO Simona Halep nu renunță: mai are un vis de îndeplinit în lumea tenisului

Simona Halep nu renunță: mai are un vis de îndeplinit în lumea tenisului
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep are în palmares două titluri de mare șlem, douăzeci și patru de trofee și șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial.

Simona Halep Darren Cahill Tenis WTA hall of fame
Simona Halep (34 de ani) a declarat, la peste nouă luni de la retragerea din tenisul profesionist, că „încă învață să fie liniștită,” după o carieră de nouăsprezece ani.

Sportiva din Constanța a fost prezentă la Turneul Campioanelor de la Riad, în calitate de ambasadoare, unde a dezvăluit ultimul vis pe care îl are de îndeplinit în lumea tenisului.

Simona Halep visează să fie înscrisă în „Hall of Fame”

Simona Halep își dorește să fie înscrisă în „Hall of Fame,” galeria care îi include pe cei mai buni tenismeni din istoria „Sportului Alb.”

„Ar fi cel mai frumos moment, dacă aș ajunge în Hall of Fame. Vorbeam cu Darren Cahill despre asta, iar el mi-a spus: 'Vei fi acolo, într-o bună zi.' Eu așa sper. Ar fi cireașa din vârful tortului, dar vom vedea,” s-a pronunțat Simona Halep, într-un interviu acordat The National News.

Simona Halep

Getty Images
Simona Halep / Foto: Imago
Pentru ce vrea să fie Simona Halep ținută minte în lumea tenisului

În același interviu, Simona Halep a precizat cu exactitate lucrurile pentru care ar vrea să fie ținută minte de iubitorii tenisului: „dragostea pentru tenis și dedicarea.”

„Deoarece acum îmi dau seama că mi-am dedicat întreaga viață tenisului. Am câteva lipsuri emoționale față de o viață normală, dar nu le regret,” a adăugat Simona Halep, cu un spirit introspectiv.

Simona Halep a câștigat două meciuri împotriva Serenei Williams, jucătoare considerată de multe voci din „Sportul Alb” ca fiind cea mai bună din istorie.

Darren Cahill

  • Darren cahill torino turneul campionilor 2025 noiembrie
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Cătălina Ponor va fi inclusă &icirc;n Hall of Fame. Patru legende ale gimnasticii internaţionale vor fi onorate
Cătălina Ponor va fi inclusă în Hall of Fame. "Patru legende ale gimnasticii internaţionale vor fi onorate"
Aniversare de Hall of Fame: Gabriela Mărginean, onorată de colegiul Drexel chiar de ziua ei. Maioul cu numărul 44 a fost retras
Aniversare de Hall of Fame: Gabriela Mărginean, onorată de colegiul Drexel chiar de ziua ei. Maioul cu numărul 44 a fost retras
