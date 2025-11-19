Simona Halep (34 de ani) a declarat, la peste nouă luni de la retragerea din tenisul profesionist, că „încă învață să fie liniștită,” după o carieră de nouăsprezece ani.

Sportiva din Constanța a fost prezentă la Turneul Campioanelor de la Riad, în calitate de ambasadoare, unde a dezvăluit ultimul vis pe care îl are de îndeplinit în lumea tenisului.

Simona Halep visează să fie înscrisă în „Hall of Fame”

Simona Halep își dorește să fie înscrisă în „Hall of Fame,” galeria care îi include pe cei mai buni tenismeni din istoria „Sportului Alb.”

„Ar fi cel mai frumos moment, dacă aș ajunge în Hall of Fame. Vorbeam cu Darren Cahill despre asta, iar el mi-a spus: 'Vei fi acolo, într-o bună zi.' Eu așa sper. Ar fi cireașa din vârful tortului, dar vom vedea,” s-a pronunțat Simona Halep, într-un interviu acordat The National News.