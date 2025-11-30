Deși a ajuns la șase titluri de mare șlem și șaptezeci și cinci de săptămâni petrecute ca număr unu WTA, Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) are numeroase motive de nemulțumire față de cariera pe care o duce cu succes în circuitul de elită al tenisului feminin.

Sportiva poloneză - care a reușit un scor istoric în finala Wimbledon 2025, 6-0, 6-0 împotriva Amandei Anisimova - și-a permis o declarație îndrăzneață, la finalul sezonului actual.

Iga Swiatek, obiectiv inedit: vrea să rateze câteva turnee în 2026

Având ca scop perfecționarea propriului joc și diminuarea nivelului de stres, Iga Swiatek plănuiește să rateze intenționat anumite competiții importante, în 2026.

„Mi-ar plăcea să încerc să ratez, poate, două turnee - cele în care nu am evoluat bine, oricum - și să petrec acel timp pentru a-mi îmbunătăți tehnica.

Cred că mă va ajuta să joc mai bine sub condiții de stres, deoarece corpul își va aminti mișcările potrivite și ceea ce a învățat în timpul antrenamentelor,” s-a destăinuit Iga Swiatek, într-un interviu oferit The Guardian.

