Marcu Czentye
Iga Swiatek este una dintre primele jucătoare care critică programul aglomerat al circuitului WTA.

Deși a ajuns la șase titluri de mare șlem și șaptezeci și cinci de săptămâni petrecute ca număr unu WTA, Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) are numeroase motive de nemulțumire față de cariera pe care o duce cu succes în circuitul de elită al tenisului feminin.

Sportiva poloneză - care a reușit un scor istoric în finala Wimbledon 2025, 6-0, 6-0 împotriva Amandei Anisimova - și-a permis o declarație îndrăzneață, la finalul sezonului actual.

Iga Swiatek, obiectiv inedit: vrea să rateze câteva turnee în 2026

Având ca scop perfecționarea propriului joc și diminuarea nivelului de stres, Iga Swiatek plănuiește să rateze intenționat anumite competiții importante, în 2026.

„Mi-ar plăcea să încerc să ratez, poate, două turnee - cele în care nu am evoluat bine, oricum - și să petrec acel timp pentru a-mi îmbunătăți tehnica.

Cred că mă va ajuta să joc mai bine sub condiții de stres, deoarece corpul își va aminti mișcările potrivite și ceea ce a învățat în timpul antrenamentelor,” s-a destăinuit Iga Swiatek, într-un interviu oferit The Guardian.

Swiatek poate să o pățească precum Alcaraz: spaniolul a pierdut aproape două milioane de euro, în 2025

Conducerea WTA nu va fi încântată să audă cuvintele spuse de Iga Swiatek, însă jucătoarea din Polonia va suferi consecințe serioase în clasament, dar și din punct de vedere financiar, dacă nu își va îndeplini obligațiile de joc.

În cazul în care nu sunt accidentate ori bolnave, jucătoarele de top trebuie să participe la cele patru turnee de mare șlem, la nouă competiții de calibru WTA 1000 și la Turneul Campioanelor, dar și la patru evenimente WTA 500.

Neîndeplinirea acestor îndatoriri poate conduce la amenzi și depunctări, așa cum Carlos Alcaraz a plătit în acest an.

Pentru că nu a jucat în turneele ATP Masters 1000 de la Toronto și Shanghai, unde era obligat să o facă, tenismenul din Murcia a pierdut 1,91 milioane de euro din cele 3,82 pe care le-ar fi meritat potrivit rezultatelor conturate pe terenul de tenis.

