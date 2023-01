Irina Begu, oprită de Aryna Sabalenka în semifinalele turneului WTA 500 de la Adelaide. Va reintra în top 30 WTA

Irina Begu (32 de ani, 34 WTA) a fost învinsă de Aryna Sabalenka (24 de ani, 5 WTA), scor 6-3, 6-2, în penultimul act competițional al întrecerii de calibru WTA 500 de la Adelaide.

Partida a durat doar 79 de minute, timp în care Aryna Sabalenka a servit 6 ași - unul singur pentru Irina Begu, în comparație - și a câștigat 80% din punctele jucate cu prima servă (63% pentru Irina Begu, la același capitol).

3 break-uri a reușit Aryna Sabalenka pe serviciul Irinei Begu, dintre care două, în setul secund, în timp ce Irina Begu a avut o zi mai slabă la retur și nu a reușit niciun game pe serva oponentei.

$43,323 este premiul financiar obținut de Irina Begu grație victoriilor semnate în defavoarea americancei Shelby Rogers, letonei Jelena Ostapenko și rusoaicei Veronika Kudermetova.

