Turul inaugural al calificărilor turneului WTA 500 de la Adelaide 2 propune un meci extrem de competitiv. Sorana Cîrstea (45 WTA) va primi replica italiencei Camila Giorgi (66 WTA) în dimineața zilei de sâmbătă, 7 ianuarie, în jurul orei 01:30, ora României.

Va fi a patra întâlnire directă între Sorana Cîrstea și Camila Giorgi. Românca a câștigat-o pe cea mai recentă, desfășurată în 2017.

Nu mai puțin de cinci jucătoare care vor fi capi de serie în ediția 2023 a Openului Australian vor fi nevoite să dispute calificările întrecerii WTA 500 de la Adelaide 2, programate în săptămâna 9-14 ianuarie.

Inclusiv Amanda Anisimova (23 WTA) și Karolina Pliskova (31 WTA) vor juca în preliminariile turneului WTA 500 de la Adelaide 2.

Ana Bogdan va primi, în primul tur, replica chinezoaicei Shuai Zhang.

Situația mai rar întâlnită va produce meciuri spectaculoase încă din faza calificărilor, dar acest lucru nu aduce prea multe efecte pozitive lumii tenisului, întrucât majoritatea dintre acestea nu vor fi televizate.

Unul dintre factorii care au contribuit la această aglomerare de nume importante de jucătoare în turneul WTA 500 de la Adelaide 2 este existența unui singur alt turneu în săptămâna pregătitoare Openului Australian, WTA 250 Hobart.

Calibrul inferior al competiției din Hobart le-a forțat pe multe dintre jucătoarele din top 50 WTA să caute un prilej mai bun pentru o pregătire în imediata apropiere a primului Grand Slam al anului.

