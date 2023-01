Irina Begu (32 de ani, 34 WTA) a trecut cu ușurință de Jelena Ostapenko (25 de ani, 18 WTA), în faza optimilor de finală a întrecerii de calibru WTA 500 de la Adelaide, Australia.

Jelena Ostapenko a început puternic partida, ajungând să conducă cu 3-1, dar totul s-a năruit pentru sportiva din Letonia, care a fost lovită de „tsunami-ul” tenisului Irinei Begu. Begu s-a impus, scor 6-3, 6-0, în doar 74 de minute.

11 game-uri consecutive a reușit jucătoarea de tenis din București, care a jucat un set secund impecabil. Irina Begu a avansat în sferturile de finală, unde o va înfrunta pe rusoaica Veronika Kudermetova (9 WTA). Aceasta a învins-o pe Bianca Andreescu, scor 6-4, 6-0.

În semifinale, Irina Begu sau Veronika Kudermetova o va înfrunta pe Aryna Sabalenka ori Marketa Vondrousova.

