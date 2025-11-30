Averea acumulată i-a permis fostului jucător de tenis să se implice în acte caritate, iar fiul milionarului, Ion Alexandru Ţiriac, a decis să vorbească deschis despre sutele de milioane de euro donate în ultimele trei decenii. Banii nu au mers doar către sport, ci au acoperit nevoi critice din "zonele" vulnerabile ale României.



"Cea mai mare realizare a noastră"



Fundația controlată de magnat a avut o activitate intensă, departe de lumina reflectoarelor. Ţiriac Jr. a explicat că un sfert din tot ce produce grupul merge automat către cauze nobile, o regulă de la care familia nu se abate.



"Fundaţia Ţiriac donează anual, de peste 20 de ani, sume colosale către căminele de copii, azile de bătrâni, ajutoare pentru sportive, şcoli, grădiniţe, spitale, plantat milioane de copaci, biserici, maşini, avioane, campusuri sportive şi evenimente neaşteptat de dure.



Din 1990, sute de milioane şi, faptul că nu am făcut public, a fost alegerea noastră. Nu vă voi spune cât şi ce vom mai face, însă cel puţin 25% din profitul nostru, după ce plătim toate taxele, merge către caritate sau ajutoare şi aşa va fi cât trăieşte Fundaţia. Avem o echipă de peste 30 de oameni, care asta face de dimineaţa până seara. Şi să vă spun ceva: este cea mai mare realizare a noastră", a spus Ion Alexandru Ţiriac.



Averea lui Ion Ţiriac se bazează pe un portofoliu diversificat construit după 1989, care a inclus de-a lungul timpului sectorul bancar (prin vânzarea participației la Unicredit Ţiriac Bank pentru peste 700 de milioane de euro), auto, asigurări, retail și imobiliare. De asemenea, implicarea sa în sport rămâne profitabilă, deținând turneul ATP de la București, după ce a vândut licența turneului de la Madrid pentru suma de 390 de milioane de euro.

