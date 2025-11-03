GALERIE FOTO Cei mai mari adversari întâlniți de Ion Țiriac în viață: ce a spus miliardarul român, la 86 de ani

Cei mai mari adversari întâlniți de Ion Țiriac în viață: ce a spus miliardarul român, la 86 de ani
Marcu Czentye
Ion Țiriac, despre cel mai dur adversar întâlnit în viață.

Câștigător de turneu de mare șlem alături de Ilie Năstase, în 1970, în proba de dublu a turneului de la Roland Garros, Ion Țiriac (86 de ani) nu a numit vreun jucător de tenis, atunci când a fost întrebat despre cei mai mari adversari întâlniți, pe parcursul vieții.

Miliardarul român a abordat întrebarea cu un răspuns „filosofic”, transmițând că s-a luptat zi de zi cu sine însuși pentru a deveni mai bun în activitățile în care a fost implicat, fie că a fost vorba despre hochei pe gheață, tenis ori afaceri.

Cel mai mare adversar al lui Ion Țiriac: „Dacă vrei să fiu filosofic, am fost eu singur.”

„Dacă vrei să fiu filosofic, am fost eu singur, pentru că m-am luptat în fiecare zi cu mine ca să fiu ceva mai bun în ceea ce făceam.

Dar, altfel, nu am, pentru că am avut o educație spartană. Dumnezeu să o ierte pe maică-mea, care, la 1,50 metri înălțime îmi dădea niște palme de nu mă vedeam pe niciunde.

Îmi spunea: 'scoate mâinile din buzunare, spune sărumâna și la domni, și la doamne, că așa se face.'

„Nici nu aș vrea să trăiesc în următorii cincizeci de ani.”

Vin și din epoca în care taică-meu, Dumnezeu să îl ierte, dacă îmi aduc aminte întotdeauna purta pantofi în două culori, pălărie de fetru, costum la trei piese, adică era o altă cultură, altă lume.

Să îți spun ceva: nici nu aș vrea să trăiesc în următorii cincizeci de ani. Viața pe care am avut-o noi nu există astăzi,” a declarat Ion Țiriac în emisiunea „Școala sportivă.”

Ion Țiriac

Ion Țiriac, concluzie despre bani și moarte

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată, să beau o sticlă de vin.

Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. Și atunci spui: 'ai fi făcut-o din nou?' Eu da. De ce? Pentru că am fost născut în perioada în care a fost și războiul, am trăit după război.

„Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită.”

Perioada aceea m-a clădit. Să muncești la Steagul Roșu la șaisprezece ani, să vii cu 375 de lei în plic,” a declarat Ion Țiriac în emisiunea Școala sportivă.

„N-am timp să îmi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine,” a completat Ion Țiriac.

