Incepe Wimbledon! 5 lucruri de urmarit la editia 2021 a celui mai prestigios turneu de tenis din istorie 

Londra va organiza in data de 11 iulie atat finala masculina a turneului de la Wimbledon, cat si ultimul act al UEFA EURO 2020.

Turneul de la Wimbledon (28 iunie - 11 iulie) incepe la doar 3 saptamani dupa incheierea competitiei de mare slem de la Paris, unde campioni au iesit Barbora Krejcikova si Novak Djokovic.

La Grand Slam-ul londonez nu vor participa Simona Halep, Naomi Osaka, Rafael Nadal, Dominic Thiem, piese integrante ale top 3 WTA, respectiv top 5 ATP. Cu toate acestea, turneul promite splendoare in iarba si o sumedenie de surprize ori borne istorice care ar putea fi atinse.

1. Novak Djokovic i-ar putea egala pe Federer si Nadal in clasamentul all-time al Slam-urilor castigate

Liderul mondial abordeaza turneul de la Wimbledon cu un moral ridicat la cote istorice, dupa ce a reusit sa il invinga pentru a doua oara pe Rafael Nadal la Roland Garros. Victoria in 4 seturi din semifinalele turneului de la Paris l-a propulsat pe sarb catre al 19-lea titlu de Grand Slam, ajungand la doar o reusita de acest calibru in spatele duo-ului elvetiano-spaniol format din Roger Federer si Rafael Nadal.

Participarile si rezultatele inregistrate sunt de partea lui 'Nole,' care a cucerit titlul la Wimbledon de 5 ori, in 2011, 2014, 2015, 2018 si 2019. La ultima finala jucata, Djokovic a salvat doua mingi de meci in fata lui Roger Federer, cel mai titrat tenismen din istoria turneului. In cazul in care vor castiga cate 6 meciuri, Djokovic si Federer se pot intalni din nou in ultimul act al turneului de la Wimbledon.

2. Serena Williams vaneaza titlul de mare slem cu numarul 24

Unele voci dintre specialistii tenisului mondial spun ca aceasta editie a turneului de la Wimbledon reprezinta ultima sansa reala a Serenei Williams de a o mai egala pe Margaret Court la numarul de intreceri de Grand Slam adjudecate.

Sora mai mica a familiei Williams nu a mai castigat niciun turneu de mare slem de la Australian Open 2017 incoace, dar a cedat 4 finale de atunci, inclusiv ultimul act al editiei anterioare, cu Simona Halep, scor 2-6, 2-6. Din nefericire, campioana en-titre se afla in incapacitatea de a-si apara titlul, aflandu-se in continuare in recuperare dupa dubla ruptura musculara suferita la Roma.

3. Romania are 6 participante pe tabloul principal, un numar record (egalat)

Monica Niculescu, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Patricia Tig si Ana Bogdan au acces pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, reusind impreuna sa egaleze recordul national al prezentelor intr-un turneu de mare slem.

Cele mai mari sperante ale Romaniei la Wimbledon 2021 sunt puse in Sorana Cirstea, care a jucat optimi la Roland Garros si a reusit de trei ori sa ajunga pana in al treilea tur la acest Grand Slam. Dintre cele 6 participante, Monica Niculescu a inregistrat cel mai bun rezultat la Wimbledon, calificandu-se la editia din 2015 pana in faza optimilor de finala.

Monica Niculescu va deschide turneul impotriva numarului 4 WTA, Aryna Sabalenka, intr-o partida care va fi transmisa live text pe www.sport.ro.

4. Finalele turneelor de simplu se vor juca cu Central Court umplut pana la refuz

Organizatorii turneului de mare slem din Londra vor permite publicului acces in proportie de 50% pe arenele mari, in vreme ce terenurile mici vor putea gazdui pana la 75% din capacitate. Din fericire, finalele de simplu se vor desfasura cu asistenta completa pe Central Court; mai exact, 15,000 de spectatori vor putea vedea pe viu cele doua finale ale turneelor de simplu, noteaza WTA.

Londra va fi, in fapt, capitala sportului mondial in luna iulie, urmand sa gazduiasca in data de 11 iulie atat finala masculina a turneului de la Wimbledon, cat si ultimul act al Campionatului European de Fotbal, UEFA EURO 2020.

5. Premiile financiare ale turneului de la Wimbledon, editia 2021

Desi campionii vor incasa cu aproximativ 28% mai putin decat au primit in 2019, simpla prezenta pe tabloul principal va fi recompensata cu $67,000, cu circa 7% mai mult decat in urma cu doi ani.

Tur 1: €55,905

Tur 2: €87,352

Tur 3: €133,940

Optimi: €210,810

Sferturi: €349,408

Semifinale: €541,582

Finalist: €1,048,224

Campion: €1,979,979