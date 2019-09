Sorana Cirstea, aproape de trofeu la Tashkent! S-a calificat in finala: o conduce la intalniri directe pe adversara ei

Sorana Cirstea s-a calificat in prima ei finala intr-un turneu WTA din 2013 incoace!

Sorana Cirstea s-a calificat in finala turneului WTA de la Tashkent, dupa o victorie convingatoare in fata ucrainencei Katarina Zavatska, scor 6-0, 6-3. Meciul a durat numai 75 de minute.

In finala, Sorana va juca cu Alison Van Uytvanck, care a eliminat-o in semifinale pe Krystina Pliskova, 6-3, 7-5.

Sorana Cirstea vs. Van Uytvanck, finala de la Tashkent se joaca sambata, 28 septembrie de la ora 11:00, ora Romaniei

Sorana Cirstea are 2-0 la scorul intalnirilor directe cu Alison Van Uytvanck. Cirstea si Uytvanck au mai jucat la New Haven si Linz, belgianca pierzand de fiecare data in minimum de seturi.

Este prima finala intr-un turneu WTA jucata de Sorana Cirstea din 2013 incoace.