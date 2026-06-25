Gigi Becali a devoalat ultimele detalii despre negocierile pentru prelungirea contractului decarului Florin Tănase, golgheterul celor de la FCSB și al doilea marcator în sezonul trecut din Superligă. Tănase a înscris în campionat 16 goluri, fiind depășit doar de Jovo Lukic de la „U” Cluj cu 18 reușite.

Gigi Becali, ultimele detalii despre negocierile cu Florin Tănase

Becali a dezvăluit că urmează să poarte o discuție finală cu Tănase. Mijlocașul ofensiv i-a solicitat ultima oară patronului roș-albaștrilor un contract de patru ani, iar latifundiarul este dispus să îi ofere doar un acord pe doi ani.

În plus, pentru a refuza oferta din China, Tănase i-a cerut lui Becali un împrumut de două milioane de euro. Mijlocașul vrea să investească banii respectivi într-un proiect imobiliar, în care este implicat și Dumitru Dragomir.

„Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe patru ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc.

El mi-a spus că dacă dă drumul la proiectul acesta rezidențial rămâne aici, nu mai pleacă în China. E vorba de un proiect de amploare, un cartier pe pământul lui Mitică Dragomir. Face profit de câteva milioane de euro cu banii pe care îi împrumut eu și atunci nu mai trebuie să plece în China.

El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri. Stai ușor, că poți intra în faliment. Vrea să facă el afaceri… Nu are rost să mai comentez, să vă povestesc ce vrea el. Treaba lui. El vrea afaceri, blocuri. El vrea bani, să-i dau împrumut. Nu merge așa, ce facem acum? Joacă fotbal. Ți-a ieșit afacerea, ai câștigat cinci, șase milioane, dar așteaptă, că e blocată piața.

«A, că a luat avânt». Nu merge așa, bă. Eu pot, dar tu te iei după mine? Sau după fata mea? Eu bag bani, 10-20 de milioane, țin banii închiși. După 10 sau 20 de ani, tot crește piața. Dar tu poți să ții banii închiși? De unde ai bani ca să-i ții închiși?”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Banii la care ar renunța Florin Tănase pentru împrumut

Latifundiarul a precizat, de asemenea, că Tănase ar fi dispus să renunțe la primele aferente prelungirii contractului, dacă i-ar acorda împrumutul de două milioane de euro.

„Bine, băiatul este foarte corect, așa cum a fost mereu. Mi-a spus că renunță la prime, la toate bonusurile de cupe europene, dacă-i acord împrumutul acesta. Deci, practic, nici eu nu voi mai avea o cheltuială foarte mare, care poate ajunge la un milion de euro în anii următori din bonusurile de cupe europene. Tănase a venit cu o propunere corectă, o să mă gândesc și o să vorbesc cu el.

E mai complicat, totuși, să dau împrumut atâția bani, dar vedem ce se va întâmpla. Eu vreau ca Tănase să mai rămână, e unul dintre jucătorii noștri cei mai buni, vreau să rămână la FCSB, dar mai mult de doi ani nu-i ofer contract, pentru că nu am cum”, a adăugat Becali.