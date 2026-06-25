Nerăbdător să plece de la Gaziantep, Alexandru Maxim aspiră la o altă echipă din Turcia

Nerăbdător să plece de la Gaziantep, Alexandru Maxim aspiră la o altă echipă din Turcia Stranieri
SPORT.RO
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Alexandru Maxim (35 de ani) dorește să plece de la Gaziantep.

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Alexandru MaximGaziantepBursasporBesiktas
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Românul visează să se transfere la cei de la Bursaspor, club care l-ar fi convins deja să își schimbe echipa în această periodă de mercato.

Conform presei din Turcia, acesta și-a oferit acordul pentru transferul la Bursaspor, echipa promovată recent în Liga 2 a Turciei si care dorește să ajungă în Süper Lig.

Urmatoarea destinație a românului

Totuși, mijlocașul are o problemă: mai are un an de contract cu turcii și acum încearcă să găsească o soluție pentru a-și rezilia întelegerea.

Enes Celik, preșdintele clubului Bursaspor, a declarat că a ajuns la o întelegere cu doi fotbaliști străini, lucru care ar putea duce la Alexandru Maxim.

”Vom finaliza transferul a încă doi jucători străini, care vor ocupa posturile cu numerele 6 și 10”, a spus presedintele clubui, citat de jurnalistul Bariș Yalim.

  • Cota de piață a românului este de 300 de mii de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.

Cariera românului în Turcia

Alex Maxim a fost transferat la Gaziantep în ianuarie 2020, fiind adus de la Mainz, mai întâi sub formă de împrumut.

Fostul international român a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. A jucat pentru turci 227 meciuri, a marcat 58 de goluri și și-a trecut în cont 47 de pase decisive.

În intervalul de timp petrecut în Turcia, Maxim a purtat și tricoul celor de la Beșiktaș, în perioada martie - iunie 2023, sub formă de imprumut.

În timpul împrumutului, echipa din Gaziantep s-a retras temporar din campionat, din cauza dezastrului provocat de către două cutremure de 7,8, respectiv 7,5 grade pe scara Richter.Articol scris de Matei Barbu.

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