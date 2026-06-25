Nerăbdător să plece de la Gaziantep, Alexandru Maxim aspiră la o altă echipă din Turcia

Românul visează să se transfere la cei de la Bursaspor, club care l-ar fi convins deja să își schimbe echipa în această periodă de mercato.

Conform presei din Turcia, acesta și-a oferit acordul pentru transferul la Bursaspor, echipa promovată recent în Liga 2 a Turciei si care dorește să ajungă în Süper Lig.

Urmatoarea destinație a românului

Totuși, mijlocașul are o problemă: mai are un an de contract cu turcii și acum încearcă să găsească o soluție pentru a-și rezilia întelegerea.

Enes Celik, preșdintele clubului Bursaspor, a declarat că a ajuns la o întelegere cu doi fotbaliști străini, lucru care ar putea duce la Alexandru Maxim.

”Vom finaliza transferul a încă doi jucători străini, care vor ocupa posturile cu numerele 6 și 10”, a spus presedintele clubui, citat de jurnalistul Bariș Yalim.

Cota de piață a românului este de 300 de mii de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.

Cariera românului în Turcia

Alex Maxim a fost transferat la Gaziantep în ianuarie 2020, fiind adus de la Mainz, mai întâi sub formă de împrumut.

Fostul international român a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. A jucat pentru turci 227 meciuri, a marcat 58 de goluri și și-a trecut în cont 47 de pase decisive.