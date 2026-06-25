Piloți din toate disciplinele automobilismului sportiv din România vor concura în acest weekend pe un traseu urban amenajat în centrul municipiului Hunedoara, cu ocazia celei de-a doua ediții a Trofeului Mihai Leu. Competiția va conta drept a doua etapă a sezonului 2026 din Campionatul Național de Super Rally.

Un total de 25 de piloți au fost selectați să participe în singura competiție de motorsport din România care se desfășoară exclusiv în centrul orașelor. Printre cei care vor lua startul se numără Vali Porcișteanu (campion național absolut de raliuri), Leo Borlovan (dublu campion absolut de Super Rally), Radu Benea (campion național de viteză în coastă la turisme), Lucian Răduț (vicecampion național absolut la viteză în coastă) și Dragoș Savloschi (învingătorul ediției din 2025). Aceștia vor oferi spectacol sâmbătă, pe traseul amenajat în zona bulevardului Dacia din Hunedoara, în cadrul celei de-a doua etape a sezonului.

Prezentarea piloților va avea loc vineri, de la ora 20:30, în zona pietonală din fața Casei de Cultură din Hunedoara și se va încheia cu un spectacol impresionant de drone, urmat de un foc de artificii, în memoria lui Mihai Leu – primul român campion mondial la box profesionist, campion național de raliuri și de viteză în coastă, fondator al Super Rally și una dintre cele mai importante personalități ale Hunedoarei.

Fanii prezenți atât la startul festiv, cât și la cursa de sâmbătă, unde accesul publicului va fi gratuit, vor avea ocazia să vadă în acțiune modele precum Ferrari 488 Challenge, monoposturi Wolf, Škoda Fabia Rally2, Hyundai i20 N Rally2, SEAT Cupra TCR sau Mitsubishi Lancer Evo VIII.

„Hunedoara iubește motorsportul și sunt convins că și ediția din acest an va fi o reușită. Anul trecut am avut aproape 10.000 de spectatori pe parcursul celor două zile, iar acum ne așteptăm la un număr și mai mare. Competiția este din ce în ce mai strânsă, iar acest lucru s-a văzut și la prima etapă a sezonului, de la Alba Iulia, unde doar câteva zecimi de secundă au făcut diferența.”

Competiția propriu-zisă va începe sâmbătă, de la ora 11:00, cu manșele de antrenamente, iar manșele de concurs, care vor decide câștigătorul, sunt programate să înceapă la ora 14:30. Imediat după încheierea acestora va avea loc și ceremonia de premiere.

Creat în 2017 de Mihai Leu, Super Rally este dus mai departe de familia sa, fiul Marco și soția Anna, care sunt promotorii campionatului ce atrage cel mai mare număr de spectatori din motorsportul românesc. Trofeul Mihai Leu, organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Hunedoara, se află la cea de-a doua ediție, după ce ediția inaugurală a avut loc anul trecut, la aproximativ trei luni de la trecerea în neființă a marelui campion.