Vacanta de campion de Grand Slam! Cum se distreaza Horia Tecau in vara anului de pandemie

Triplu campion de turneu de mare slem in proba de dublu, Horia Tecau a ales sa isi petreaca concediul de vara in Toscana, Italia.

Ajuns inca de la mijlocul acestei saptamani in inima tarii care l-a dat lumii pe Leonardo Da Vinci, Tecau s-a cazat intr-un loc in care a savurat peisajele oferite de zona deluroasa toscana din Val d'Orcia, de bai in piscina dar si de vestitul vin rosu de Toscana.

"Italia e fascinanta," si-a descris Horia Tecau experienta traita la Pienza, 'orasul ideal al Renascentismului,' parte a patrimoniului UNESCO din 1996, construit in 1459 la ordinele Papei Pius al II-lea, pe numele sau, Enea Silvio Piccolomini.

"Bifez inca un lucru din lista mea de dorinte," a mai spus Tecau, odata ajuns in Florenta, unde s-a pozat purtand palarie panama si avand in fundal raul Arno, Domul din Florenta, in relief iesind turnul lui Giotto si incredibila cupola ridicata de vizionarul arhitect, Filippo Brunelleschi in 1436.

De doua ori campion de Grand Slam in proba de dublu masculin, alaturi de Jean-Julien Rojer la Wimbledon 2015 si US Open 2017, dar si o data la dublu mixt, alaturi de Bethanie Mattek-Sands la Australian Open 2012, Horia Tecau si-a indeplinit astfel visul pe care il avea in luna aprilie, cand se gandea cu nerabdare la momentul in care se va reconecta cu natura, el insusi fiind un mare montaniard, dar si iubitor al marii, Toscana fiind din acest punct de vedere locul ideal pentru a-i implini ambele pasiuni: "Mi-e foarte dor de natura, mai ales ca timpul petrecut afara a fost mereu extrem de important pentru mine. Mi-e dor de o plimbare la munte sau mi-e dor sa privesc marea. Cred ca aceste lucruri ne hranesc spiritual, ne ajuta sa ne calibram cu noi insine, si acesta este un motiv pentru care ne e atat de greu sa ne regasim echilibrul in aceasta perioada. Bineinteles, mi-e dor sa imi vad familia si prietenii, sa alerg, dar si sa joc un meci intens de tenis," spunea Tecau pentru Gazeta in luna aprilie a acestui an.