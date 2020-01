Halep vs. Kontaveit, 02:00 LIVE PE WWW.SPORT.RO | A doua semifinala sau a treia eliminare in sferturi?

Aici live la secunda cu specialistul www.sport.ro in tenis, Marcu Czentye: parcursul Simonei Halep la AO 2020!

La doi ani de la prima semifinala jucata la Melbourne, Simona Halep are sansa unei noi calificari in penultimul act al Openului Australian.

In 2018, Halep trecea de Karolina Pliskova cu 6-3, 6-2 in sferturi, dupa care o invingea eroic pe Angelique Kerber in semifinale, scor 6-3, 4-6 si 9-7 in decisiv, insa rezultatele bune din trecut nu mai au relevanta acum afara de faptul ca-i ofera incredere Simonei.

LIVE TEXT Simona Halep vs. Anett Kontaveit, sferturi de finala Australian Open 2020



La fel ca in 2015, Simona Halep a bifat la aceasta editie patru victorii fara niciun set pierdut. Acum cinci sezoane, sportiva din Romania pierdea in faza ultimelor opt impotriva rusoaicei Ekaterina Makarova, 4-6, 0-6, suferind la acea vreme a doua eliminare consecutiva in sferturi la Melbourne, dupa infrangerea cu Dominika Cibulkova din 2014.

Intre timp, Simona a depasit obstacolul mental al sferturilor in Australia, a jucat o finala in 2018, dar trebuie sa ramana vigilenta, pentru ca va avea in fata o adversara redutabila, dotata cu o capacitate extraordinara de a lovi direct castigator (are 102 winnere in cele patru meciuri jucate la AO 2020) si care se bucura in prezent de cel mai bun turneu facut in cariera.



Profilul oponentei Simonei Halep: Anett Kontaveit (Estonia) 2-0 H2H



Nascuta la Tallinn, Anett Kontaveit are 24 de ani, o inaltime de 1.74 metri, este dreptace si executa backhand-ul cu doua maini. A castigat peste 4 milioane de dolari din tenis, are 289 de victorii si 154 de infrangeri la activ in proba de simplu si se lauda cu locul 14 WTA drept cea mai inalta clasare bifata vreodata in ierarhia mondiala.

Numar 31 WTA in prezent si 21 in clasamentul WTA LIVE, care tine cont de traseul avut la AO 2020, Anett a castigat un singur titlu WTA, la Hertogenbosch in 2017, dar a mai jucat patru finale, la Stuttgart, Wuhan, Bien si Gstaad.

Schedule for Wednesday: ????????Simona Halep vs ????????Anett Kontaveit - 11am Event time, 02:00 Rou, 7pm Tuesday US EDT.#AusOpen pic.twitter.com/OVgrHyS0bX — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) January 28, 2020

La finalul anului precedent, Anett Kontaveit s-a confruntat cu o problema serioasa de ordin fizic, dezvoltand un abces din cauza caruia a fost nevoita sa recurga la o interventie chirurgicala. Perioada de boala a tinut-o trei luni departe de terenul de tenis, dar Kontaveit pare sa fi revenit mai in forma ca niciodata.

Halep si Kontaveit s-au intalnit de doua ori pana acum. Ambele confruntari au avut loc in 2017 si s-au incheiat cu scor favorabil Simonei, dupa cum urmeaza:

WTA Miami, faza optimilor: 6-3, 6-0

WTA Roma, faza sferturilor: 6-2, 6-4

Cum prefateaza Simona Halep si Anett Kontaveit sfertul de finala



"Am auzit despre acel meci (n.r. Kontaveit 6-0, 6-1 cu Bencic), a fost foarte rapid, dar sunt sigura ca Belinda nu a fost intr-o forma grozava. A fost un meci bun pentru Kontaveit, nu stiu daca am jucat impotriva ei, probabil o data (n.r. in fapt, de doua ori). E puternica, dar sunt aici sa infrunt orice provocare. Nu gandesc negativ despre meci, vreau doar sa ies pe teren si sa dau ce am mai bun. Asta e ceea ce am de gand", a declarat Simona Halep.

"Nu as putea fi mai fericita in acest moment, a fost asa o batalie azi (n.r. in optimi, 6-7, 7-5, 7-5 cu Iga Swiatek)… sunt atat de fericita ca am reusit sa razbesc si sa ma calific pentru prima data in sferturile de finala. Acum simt din toate cate putin, cred ca inca tremur. Azi am incercat sa fiu cat de solida am putut si sa lupt pentru fiecare punct. Nu am vazut tabloul, nu stiu cu cine joc. Cu Halep? Oh, Simona este o adversara atat de dificila… probabil ca trebuie sa fac totul extrem de bine pentru a avea o sansa, dar nu am nimic de pierdut, voi merge pe teren si ma voi bucura de meci", a spus Anett Kontaveit.

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open 2020



Tur 1: 7-6, 6-1 cu Jennifer Brady (49 WTA) 1h36m

Tur 2: 6-2, 6-4 cu Harriet Dart (173 WTA) 1h17m

Tur 3: 6-1, 6-4 cu Yulia Putintseva (38 WTA) 1h18m

Optimi: 6-4, 6-4 cu Elise Mertens (17 WTA) 1h37m

Timp total petrecut de Simona Halep pe teren la AO 2020: 5 ore si 48 de minute

Rezultatele lui Anett Kontaveit la Australian Open 2020



Tur 1: 6-0, 6-2 cu Astra Sharma (111 WTA) 59m

Tur 2: 6-2, 4-6, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo (91 WTA) 1h41m

Tur 3: 6-0, 6-1 cu Belinda Bencic (7 WTA) 49m

Optimi: 6-7, 7-5, 7-5 cu Iga Swiatek (56 WTA) 2h42m

Timp total petrecut pe teren: 6 ore si 11 minute

Rezultatele estoniencei Anett Kontaveit la Australian Open



2019: o victorie pe tabloul principal, infrangere in turul 2

2018: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimi

2017: infrangere in primul tur

2016: infrangere in primul tur

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala

2017: infrangere in primul tur

2016: infrangere in primul tur

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2013: infrangere in primul tur

2012: infrangere in primul tur

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3

2010: infrangere in primul tur al calificarilor

Partida Simona Halep vs. Anett Kontaveit va incepe la ora locala 11:00, interval orar pentru care meteorologii anunta 0% sanse de precipitatii si o temperatura de aproximativ 21 de grade celsius.

In ceea ce priveste cotele, bookmakerii prevad un meci mai facil pentru Simona Halep decat a fost cel din optimi cu Elise Mertens, cotand cu 1.33 o calificare a Simonei in semifinale. De partea opusa a fileului, Kontaveit are o cota de 3.00 pentru a se impune in acest sfert de finala.

Invingatoarea dintre Simona Halep si Anett Kontaveit va juca in semifinalele Australian Open impotriva castigatoarei meciului Garbine Muguruza vs. Anastasia Pavlyuchenkova.

Pe cealalta jumatate de tablou, Ashleigh Barty si Sofia Kenin se vor lupta pentru un loc in finala competitiei.