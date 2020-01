I-a suparat pe jurnalisti? "Ar fi placut sa nu trebuiasca sa vorbesc cu voi in fiecare zi": de ce a facut liderul WTA aceasta declaratie 

Ashleigh Barty nu va mai fi preferata jurnalistilor dupa declaratia de astazi.

Ashleigh Barty gestioneaza excelent presiunea de a juca la Australian Open in fata conationalilor sai. Numarul 1 WTA s-a calificat in semifinalele Slam-ului de la Melbourne pentru prima oara, dar i-a socat pe jurnalisti cu un raspuns oferit in cadrul conferintei de presa organizate la scurt timp dupa victoria 7-6, 6-2 cu Petra Kvitova.

Chestionata daca s-a obisnuit cu toata atentia pe care o primeste acum, in postura de lider mondial, Barty a raspuns, spunand: "Nu, as prefera sa stau acasa si sa-mi traiesc viata mea linistita. Nu vreau sa va ofensez, dar ar fi placut sa nu trebuiasca sa vorbesc cu voi in fiecare zi. Simt ca nu am nimic de spus, exagerez putin, dar e o parte a calatoriei pe care o iubesc si o urasc in acelasi timp", au fost cuvintele lui Ashleigh Barty.

Barty va juca in semifinalele Australian Open 2020 impotriva americancei Sofia Kenin, care a trecut in faza ultimelor opt cu un dublu 6-4 de tunisianca Ons Jabeur.