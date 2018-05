HALEP - SHARAPOVA // Atuul major pe care il are Simona: "Este posibil sa conteze!" Ce a spus Sharapova despre meciul de astazi

Lupta dintre Simona Halep - Maria Sharapova este in aceasta seara de la ora 18.00.

Simona Halep s-a calificat in semifinale la Roma dupa victoria in 2 seturi cu Caroline Garcia si si-a asigurat ramanerea pe locul 1 WTA. Urmatoarea adversara este Maria Sharapova, cea cu care Simona a avut cele mai mari probleme in cariera.

Va fi al 9-lea meci direct contra Sharapovei iar primul succes al Simonei, si singurul, a venit anul trecut la Beijing cand Simona a castigat in 72 de minute cu 6-2 6-2.

"Nu am avut timp sa ma gandesc la asta, dar nu o sa fac nimic special. O sa incerc sa ma recuperez cat se poate de bine si voi incerca sa dau tot ce am mai bun pentru a castiga. E posibil sa conteze si aspectul fizic, dar nu se stie. Eu ma simt odihnita, ma simt bine, sunt increzatoare, dar vedem maine (astazi) ce va fi pe teren" a spus Simona Halep despre partida cu Sharapova.

De partea cealalta, Sharapova vine dupa un meci incredibil contra lui Ostapenko - acesta a durat 3 ore si 11 minute! Doar 2 partide din 2018 au durat mai mult, recordul fiind detinut in continuare de meciul Simonei Halep de la Australian Open cu Davis, partida ce a tinut 3 ore si 44 de minute!

"Este un meci dificil, indiferent in ce moment al turneului joci cu ea. Cred ca este una dintre jucatoarele cele mai competitive, a avut rezultate grozave in ultimii ani. Este numarul 1 in lume acum si asta spune de la sine ce fel de jucatoare e si e la acest nivel de ceva timp.



Desigur, este o provocare ca joc cu ea in ultima parte a turneului, mai ales dupa ce am avut deja 4 meciuri, 4 lupte foarte lungi. Ea a jucat ceva mai putin" a declarat Sharapova, cea care a jucat 11 seturi la Roma pana acum in timp ce Simona a castigat doar 4 seturi.