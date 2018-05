ULTIMA ORA | Veste URIASA pentru Simona Halep: ramane lider mondial daca va castiga cu Garcia si va fi favorita numarul 1 la Roland Garros! Ce s-a intamplat cu Wozniacki

Surpriza uriasa la Roma.

Caroline Wozniacki a fost eliminata in sferturile turneului. Sportiva din Danemarca a pierdut in doua seturi, scor 3-6, 1-6, in fata lui Kontaveit, jucatoare clasata pe locul 26 in ierarhia WTA.

Vestea este una cat se poate de buna pentru Simona Halep. Halep trebuie sa isi castige meciul cu Caroline Garcia din aceasta seara pentru a ramane pe primul loc in clasamentul mondial si dupa turneul de la Roma.

O victorie contra Carolinei Garcia o pastreaza pe Simona Halep pe prima pozitie in topul WTA si ii confera statul de cap de serie numarul 1 la Roland Garros.