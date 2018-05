Garcia, ALL IN inaintea meciului cu Halep! Ce a declarat inaintea SOCULUI din sferturile turneului de la Roma

Caroline Garcia a vorbit despre meciul cu Simona Halep din sferturile de finala ale turneului de la Roma.

Jucatoarea aflata pe locul 7 in ierarhia WTA anticipeaza o partida 'de foc' impotriva numarului 1 mondial.:"Ma astept la o mare batalie. E mereu o provocare sa joc impotriva Simonei. Pot invata enorm din aceasta disputa. Fie ca voi pierde, fie ca voi castiga, voi incerca sa dau 100%. Voi incerca sa aduc ceva nou fata de ultima noastra disputa, de la Singapore.', a declarat Garcia.

Adversara Simonei nu pune pret pe locul in clasamentul WTA si se gandeste numai la jocul din aceasta seara: "Nu ma intereseaza foarte mult clasamentul, dar stiu ca trebuie sa fac un meci perfect pentru a o invinge', a mai spus jucatoarea franceza.

' O victorie impotriva oricarei jucatoare din TOP 10 e un lucru extraordinar. Ca esti locul 1 sau locul 5, nu conteaza prea mult. Totusi, sa invingi locul 1 mondial este evident mai bine", a declarat Caroline Garcia despre confruntarea din aceasta seara.

Halep are un mic avantaj in aceasta partida. Jucatoarei noastre ii convine de minunte suprafata de joc de la Roma: "Simona e buna pe hard, dar e foarte buna si pe zgura. Aic,i la Roma, suprafata parca e mai lenta decat obisnuia sa fie. Vom vedea ce se va intampla in timpul meciului", a mai adaugat Garcia.

Pana acum, Simona Halep si Caroline Garcia s-au mai intalnit de 4 ori, 3 dintre partide fiind incheiate cu victoria lui Halep.

Meciurile disputate intre cele doua jucatoare in circuitele WTA:

in 2016 la Sydney: 6-4, 2-6, 6-1 pentru Simona

in 2017 la Mastersul Canadei: 6-4, 6-2 pentru Simona

in 2017 la Beijing: 6-4, 7-6 pentru Caroline

in 2017 la Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Simona

Caroline Garcia si Simona Halep vor juca in aceasta seara, nu inainte de 20:30, in sfertul de finala de la Roma.