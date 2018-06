Dialog nedifuzat intre Simona Halep, Firea si Ilie Nastase! VIDEO

Au aparut imagini din culise cu Halep pe National Arena. Ilie Nastase a facut show in loja Simonei.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 BREAKING NEWS | Spania si-a dat afara antrenorul cu o zi inainte de Mondial!

Halep si Nastase s-au intalnit cu Firea in loja inainte sa coboare impreuna pe teren. Nastase a renuntat la camasa inainte s-o insoteasca pe Halep in fata multimii dezlantuite.



Scenele inedite au fost filmate cu cateva minute inaintea iesirii pe gazon.