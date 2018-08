HALEP - BERTENS, FINALA | Ce i-a spus Cahill Simonei cand era condusa in setul doi: "Gandeste-te ca toate astea nu exista"

Simona Halep a apelat din nou la sfaturile lui Darren Cahill!

De data aceasta, sportiva noastra l-a chemat pe australian in finala de la Cincinnati, in setul secund cand adversara sa a inceput o serie de game-uri castigate. Dupa un prim set foarte bun castigat dupa 32 de minute cu scorul de 6-2, Simona a inceput sa piarda game-uri in setul secund si l-a chemat pe Darren pe teren.

"Ce fac gresit?", a inceput Simona discutia. "Trebuie sa ai rabdare, sa o tii acolo in spatele terenului, tu dupa ce ai castigat primul set totul s-a schimbat, pune mult spin in minge, mai ales pe forehand. Primul serviciu e important, chiar daca stai cativa pasi in spate pe teren nu e problema, gandeste-te ca nu exista tabela de marcaj, nu exista scor, nu ai presiune, stii ce ai de facut, impinge-o mult in spatele terenului, joac-o mult pe backhand, este totul ok, va fi foarte bine Simona", a fost reactia lui Darren.