Halep, asa cum n-ai mai vazut-o niciodata! A pozat pentru o revista celebra de moda. FOTO

Simona Halep e pe coperta revistei ELLE.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Simona Halep a vorbit despre inceputurile in tenis si momentul in care a facut pasul catre sportul de performanta.

"Mi-a placut sa joc tenis din prima clipa in care am pus mana pe racheta. De ce? Nu stiu exact, pur si simplu imi facea mare placere sa joc. Culmea este ca acum placerea este si mai mare.



Antrenamentele la inceput sunt ca o joaca, mai mult, depinde mult si de profesorul pe care il ai. Fiecare e diferit, eu am avut parte de cei mai buni antrenori pe toata perioada carierei. Am avut, de la 10 pana pe la 14 ani, un antrenor mai dur, care mi-a aratat exact ce inseamna sa fii profesionist. La 14 ani mi-am spus singura ca vreau sa devin o jucatoare de tenis profesionista, sa joc la cel mai inalt nivel. Fiecare antrenor m-a motivat intr-un anume sens. Toti au avut un rol important in cariera mea.", a povestit Halep.

Simona spune ca i-a fost greu in fata adversarelor din Vest la inceputul carierei.

“Diferenta se vedea in atitudine, fetele care veneau din tari mai mari erau cu mai multa incredere, mult mai relaxate si obisnuite cu tot felul de lucruri. Fiind la inceput, eu eram mai retinuta si mi-a luat ceva timp sa ma dezghet.”

Citeste aici mai multe