Gestul de MARE campion al lui Nadal! Arbitrul si-a schimbat imediat decizia dupa ce a intervenit! Ce s-a intamplat. VIDEO

Rafael Nadal a castigat duminica al 33-lea sau titlu ATP Masters 1000 dupa ce l-a invins pe tanarul grec Stefanos Tsitsipas, locul 15 ATP. Ibericul a demonstrat inca o data de ce este cel mai bun din lume: Nadal a recurs la un gest de fair-play care a definit perfect cel de-al 80-lea titlu al sau.

Grecul de 20 de ani a provocat o stare de agitatie generala la turneul din Toronto, invingand 4 adversari aflati in Top 10 in drumul sau spre finala: Thiem, Djokovic, Zverev si Anderson. Totusi, Tsitsipas nu a putut opune rezistenta in fata lui Nadal, ibericul castigand la capatul unui meci de o ora si 43 de minute de joc, scor 6-2, 7-6.

Cand servea la 3-5 si 30-15 in setul secund, Tsitsipas a fost distras de un fan din multime, iar mingea lui a iesit cu mult in afara spatiului destinat serviciului. Grecul a incercat sa discute cu arbitrul si sa ceara totodata socoteala pentru nedreptatea care i se facuse, dar oficialul partidei a spus ca nu poate face nimic, doar sa atraga atentia spectatorilor cu privire la conditiile de joc pe care trebuie sa le respecte pe durata unui meci de tenis.

In acel moment, Nadal a intervenit si i-a spus arbitrului sa-i ofere adversarului sau primul serviciu. Arbitrul a fost de acord spre bucuria publicului de la Toronto. Tsitsipas si-a facut serviciul si a obtinut apoi break-ul, egaland la 5, insa Nadal s-a impus apoi in tiebreak, 7-6 (7-4).